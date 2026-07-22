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Tìm hài cốt liệt sĩ từ ký ức của đồng đội

Thứ Tư, 06:22, 22/07/2026
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VOV.VN - Giữa tháng Bảy nắng như đổ lửa, khu vực gần ga Hương Thủy, thành phố Huế rộn tiếng máy xúc, cuốc xẻng của Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế. Họ thận trọng múc từng gàu đất, bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn lại nằm lại nơi này.

Khu vực tìm kiếm gần ga Hương Thủy, thành phố Huế được xác định là nơi chôn cất nhiều liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích Động Tòa đêm 20/5/1968. Đó là trận đánh của lực lượng đặc công Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2, thành phố Huế vào căn cứ xe tăng, thiết giáp của địch. Trận đánh diễn ra ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Theo các nhân chứng, sau trận đánh, đối phương chuyển thi thể các chiến sĩ về chôn cất tập trung tại khu vực gần ga Hương Thủy. Năm 1993, 83 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này được cất bốc đưa về nghĩa trang liệt sĩ.

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Cựu chiến binh Lê Hữu Tòng cho biết, còn nhiều hài cốt liệt sĩ chôn cất ở khu vực gần ga Hương Thủy

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về trận đánh năm ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí cựu chiến binh Lê Hữu Tòng, 81 tuổi, nguyên chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 1, thành phố Huế. Điều khiến ông Lê Hữu Tòng luôn day dứt là vẫn còn những người đồng đội hy sinh chưa được đưa về:

"Mong muốn lớn nhất của tôi là tất cả hài cốt liệt sĩ còn nằm ở đâu đó, ở trên cả nước cũng như trên địa bàn thành phố Huế và cả khu vực ga Hương Thủy đều được tìm thấy để đưa về với gia đình. Đó không chỉ là mong mỏi của những người đồng đội còn sống mà còn là khát vọng của biết bao gia đình đã chờ đợi suốt mấy chục năm qua".

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Từ những ký ức của người cựu chiến binh, sau nhiều ngày triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội Quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã phát hiện, cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 hài cốt hơn 30 năm trước.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế

Một số phần hài cốt còn khá nguyên vẹn, hy vọng sẽ xác định được danh tính, giúp các gia đình có thể đón người thân trở về sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi. Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết: "Tại ga Hương Thủy, Đội đã tìm kiếm hôm nay là ngày thứ 10. Theo thông tin của bác Lê Hữu Tòng, số hài cốt liệt sĩ được chôn lấp tại khu vực này còn rất nhiều. Năm  1993 các lực lượng đã quy tập được 83 hài cốt. Theo khẳng định của các nhân chứng và những người quy tập trước đó thì ở đây còn nhiều hài cốt. Đội tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành tìm kiếm đến nay đã cất bốc được 1 hài cốt. Trong thời gian tới, anh em mở rộng phạm vi tìm kiếm".

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Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đang huy động nhiều lực lượng cùng các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Mỗi ký ức, mỗi nguồn tin, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành đầu mối quý giá để tìm thêm hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trong lòng đất.

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Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy cũng như các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ khác.

"Tại khu vực ga Hương Thủy, lực lượng đang tìm kiếm và đã cất bốc được một hài cốt liệt sĩ. Các nhân chứng tiếp tục cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Trước đây, nơi này đã quy tập được 83 hài cốt và theo các nguồn tin thì vẫn còn một số lượng khá lớn. Chúng tôi đã khoanh vùng, huy động tối đa lực lượng để tiếp tục tìm kiếm. Với tất cả trách nhiệm và tình cảm, dù chỉ một thông tin nhỏ nhất, chúng tôi cũng sẽ xác minh và tìm kiếm để đưa các anh trở về với đất mẹ", ông Nguyễn Văn Mạnh khẳng định.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy góp phần xoa dịu nỗi đau và thắp lên hy vọng đoàn tụ cho những gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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