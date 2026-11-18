

Triển lãm "Sắc màu di sản văn hóa thành phố Hải Phòng" giới thiệu tới công chúng 150 bức ảnh và 5 bản trích thống kê, khái quát những nét tiêu biểu trong kho tàng di sản văn hóa của thành phố Hải Phòng.

Qua hệ thống hình ảnh và tư liệu trực quan, người xem có dịp nhận diện rõ hơn quy mô, sự đa dạng và giá trị nổi bật của các di sản văn hoá tại Hải Phòng, từ những di sản được quốc tế ghi danh như quần đảo Cát Bà, Côn Sơn, Kiếp Bạc đến 9 di tích quốc gia đặc biệt, 258 di tích và 33 bảo vật quốc gia.

Triển lãm ảnh, tư liệu "Sắc màu di sản văn hóa thành phố Hải Phòng" hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" gắn với "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2026.

Mỗi bức ảnh tại triển lãm là một lát cắt của di sản, góp phần kể lại câu chuyện về đất và người Hải Phòng, về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức lịch sử và khát vọng phát triển.

Em Phạm Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 6D2, Trường THCS Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng), chia sẻ: “Những bức ảnh tại triển lãm giúp em hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp của quê hương Hải Phòng. Qua đó, em nhận thấy thành phố không chỉ có cảnh quan đẹp mà còn giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều di tích có giá trị. Em rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại một thành phố văn minh, tươi đẹp như Hải Phòng”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu khai mạc Triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng không chỉ được biết đến là thành phố cảng năng động, cửa ngõ giao thương quan trọng của miền Bắc mà còn là vùng đất có chiều sâu văn hóa lịch sử, là nơi hội tụ, giao thoa và tiếp nối những giá trị đặc sắc của xứ Đông văn hiến, đất Cảng anh hùng. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, di sản văn hóa không chỉ là tài sản tinh thần cần được bảo vệ mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức hấp dẫn của thành phố.

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi người dân cần chung tay giữ gìn di sản từ những việc làm cụ thể, như: Trân trọng các giá trị văn hoá trong đời sống hàng ngày; tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn, thực hành, truyền dạy và quảng bá di sản... Ngành văn hoá thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức nhiều hoạt động và chú trọng đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá nhằm phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Triển lãm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến tham quan.

“Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn đưa di sản đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp giới thiệu đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế hình ảnh Hải Phòng giàu truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa, thân thiện, năng động và không ngừng đổi mới”, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.