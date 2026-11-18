Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất”, giới thiệu bộ sưu tập cổ vật tiêu biểu của các nhà sưu tập trong tỉnh và tượng thần khỉ Hanuman - hiện vật điêu khắc đá đặc sắc của nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng thế kỷ XI - XII. Công chúng còn được tìm hiểu, xem trình diễn nhạc cụ dân tộc, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Làm bánh sừng trâu của dân tộc Giẻ Triêng, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi trở thành không gian văn hóa mở, kết nối di sản với cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của mỗi người, nhất là thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi trân trọng ghi nhận nghĩa cử của những người dân tự nguyện bàn giao hiện vật quý cho Nhà nước, góp phần gìn giữ tài sản văn hóa chung của dân tộc.

"Giới thiệu cho du khách tham quan, người dân biết được về nghề truyền thống, sản phẩm cũng như hiện vật của đồng bào các dân tộc thiểu số, của nhà sưu tập về di sản văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, góp phần định hướng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới", ông Phan Văn Hoàng nói.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc các hoạt động trưng bày, trình diễn di sản văn hóa.

Chuỗi hoạt động này nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, diễn ra từ ngày 01/11 đến 24/11 với sự tham gia của 96/96 xã, phường, đặc khu và 1.098 khu dân cư.

Tham quan khu vực trưng bày gốm Mỹ Thiện.

Tượng thần khỉ Hanuman - hiện vật điêu khắc đá đặc sắc thuộc nghệ thuật Champa. (Ảnh: Hương Nguyễn)