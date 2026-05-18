Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 – “Di sản và kết nối”

Với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng – Di sản và kết nối”, Lễ hội Áo dài Hải Phòng năm 2026 hội tụ nhiều bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng như “Miền ký ức”, “Dáng Việt kiêu sa – Chạm vào di sản”, “Lời thì thầm của sen”, mang đến những sắc màu truyền thống và hơi thở đương đại.

Chương trình nhằm tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam gắn với di sản dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Hải Phòng và lan tỏa tinh thần kết nối của phụ nữ thành phố trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều chương trình nghệ thuật phong phú, đặc biệt là hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế qua phần trình diễn trang phục truyền thống của Hàn Quốc và Lào.

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Trần Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng khẳng định, với Hải Phòng – thành phố của những khát vọng vươn ra biển lớn, tà áo dài không chỉ là di sản văn hóa mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế. Qua các mùa tổ chức, Lễ hội Áo dài Hải Phòng đã dần trở thành sự kiện văn hóa – nghệ thuật tiêu biểu, mang dấu ấn riêng của phụ nữ thành phố Cảng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam và quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, văn minh, thân thiện tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, mỗi tà áo dài còn kể câu chuyện về lao động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần kết nối của phụ nữ Hải Phòng trong thời kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Phương Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Phú (TP Hải Phòng) cho rằng, những giá trị di sản được gìn giữ và lan tỏa hôm nay sẽ tạo động lực để phụ nữ thành phố tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

“Lễ hội Áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức hằng năm đã trở thành một nét văn hóa có giá trị bền vững. Với tôi, thông điệp “Di sản và kết nối” chính là sự tiếp nối giữa quá khứ và tương lai. Người phụ nữ thời đại mới không chỉ giỏi nội trợ, công dung, ngôn hạnh mà còn tự tin, bản lĩnh, làm chủ cuộc sống của mình. Đó cũng là thông điệp mà Lễ hội Áo dài hướng tới”, bà Duyên chia sẻ.