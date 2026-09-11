VOV.VN - Khắc họa hình ảnh Thủ đô bình yên, kiên cường sau những năm tháng khói lửa chiến tranh, bài hát "Trời Hà Nội xanh" của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Vũ Hoa thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khắc họa bức tranh tuyệt đẹp về Thủ đô với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ và phố xưa nhà cổ. Bài hát do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Mang âm hưởng hào hùng, "Mười chín tháng Tám" của nhạc sĩ Xuân Oanh tái hiện khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử dân tộc, giữa không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội. Bài hát do Hợp ca nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Buồn tàn thu" của nhạc sĩ Văn Cao mang âm hưởng da diết, chất chứa nỗi niềm hoài cổ và nét buồn phảng phất của những ngày cuối thu. Bài hát do ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - Bài hát "Mùa thu không trở lại" của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là lời tự tình đầy khắc khoải, gợi nhớ về những kỷ niệm mùa thu đã qua mang theo bao tiếc nuối. Bài hát do nghệ sĩ Khắc Triệu và Dàn nhạc TP.HCM thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN - "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng đã trở thành bài hát quen thuộc về Hà Nội, gợi nhắc hương hoa nồng nàn góc phố và những hoài niệm tình yêu ngọt ngào. Bài hát do NSND Thanh Lam thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.