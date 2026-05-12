Trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tại Đắk Lắk

Thứ Ba, 15:19, 12/05/2026
VOV.VN - Hôm nay (12/5), tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Đoàn Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc trưng bày ảnh giao lưu hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Với chủ đề “Kết nối bản sắc”, triển lãm giới thiệu tới công chúng 100 tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó có 60 tác phẩm của các nghệ sĩ Hàn Quốc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người xứ sở Kim Chi; 40 tác phẩm của các nghệ sĩ Việt Nam tập trung khắc họa cảnh sắc, đời sống văn hóa và sự đổi thay của vùng đất Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Triển lãm "Kết nối bản sắc" tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, trưng bày 100 tác phẩm ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo ông Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, triển lãm là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi giao lưu văn hóa giữa nghệ sĩ nhiếp ảnh hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc. Triển lãm năm nay đánh dấu chặng đường 5 năm giao lưu giữa Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc, đồng thời là triển lãm thứ hai được tổ chức tại Việt Nam.

“Những hình ảnh về Hàn Quốc thể hiện được bản sắc văn hóa của họ, cũng có những lễ hội, cũng có những dân tộc; và những hình ảnh về nước ta cũng thế. Nên tôi nghĩ triển lãm này là sự giao lưu sâu hơn về văn hóa, du lịch và đặc biệt là giúp hiểu hơn về con người của vùng đất này. Triển lãm góp phần làm cho hai quốc gia, hai dân tộc xích lại gần nhau hơn và hiểu biết nhau nhiều hơn”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh 2 nước tham gia sáng tác thực tế, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc tại một số tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (ảnh: Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk)

Không gian trưng bày được tổ chức tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, bên cạnh nhà dài truyền thống của người Ê Đê, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho hoạt động giao lưu lần này.

Sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tham gia chuỗi hoạt động sáng tác thực tế, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt và nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, từ ngày 7/5, đoàn nghệ sĩ hai nước cũng đã có lịch trình sáng tác thực tế kết hợp tham quan du lịch tại các địa danh nổi tiếng ở một số tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Ông Soun Byeong Hyo, Trưởng đoàn tổng hợp, Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc bày tỏ ấn tượng sâu sắc với hình ảnh vùng đất và con người Việt Nam nói chung, Đắk Lắk nói riêng.

Thực tế sáng tác tại các buôn làng của tỉnh Đắk Lắk (ảnh: Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk)

“Cùng đồng hành với các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trong những ngày đi sáng tác, đoàn đã thực hiện được rất nhiều bức ảnh đẹp. Khi mang trở về Hàn Quốc, chúng tôi nhất định sẽ giới thiệu đến người dân Hàn Quốc những tác phẩm và cảnh đẹp của Việt Nam, đặc biệt là Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột. Tôi đã đến Việt Nam rất nhiều lần, trong đó Mù Cang Chải là nơi có nhiều tác phẩm để đời, và tiếp theo là Buôn Ma Thuột với những tác phẩm rất đẹp. Tôi sẽ gửi tặng những tác phẩm đó về lại đây sau khi chọn lọc từ những hình ảnh trong chuyến đi này”, ông Soun Byeong Hyo nói.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu năm 2026

VOV.VN - Sáng 8/5 (tức 22/3 âm lịch), UBND xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 704 năm ngày mất của người đặt nền móng cho nền sử học nước nhà.

Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: "Hải Phòng - Hội tụ - Toả sáng"

VOV.VN - Tối 8/5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính (Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm) thành phố Hải Phòng tổ chức Khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Toả sáng”, kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026).

