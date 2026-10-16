Ngày 20/10/1946, sau chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, cập bến Ngự, Cảng Hải Phòng. Trong hai ngày 20 và 21/10/1946, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng vinh dự được đón Người về thăm lần đầu tiên. Giữa lúc nền độc lập còn non trẻ, đất nước đứng trước muôn vàn thử thách, sự hiện diện của Người đã tiếp thêm niềm tin, cổ vũ tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ độc lập của quân và dân thành phố. Sự kiện đón Người trở thành dấu mốc thiêng liêng trong lịch sử Hải Phòng, để lại niềm xúc động và tự hào sâu sắc trong lòng nhân dân.

Khai mạc Trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”

Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, từ lần đầu tiên ấy đến 11 lần về thăm Hải Phòng, Bác luôn dành sự quan tâm ân cần cho công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ và các em thiếu nhi. Những lời thăm hỏi, động viên, căn dặn của Người đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, đồng hành cùng thành phố trong chiến đấu, lao động, học tập và dựng xây.

"80 năm đã đi qua, những hình ảnh về Bác Hồ kính yêu và những lời dạy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn khắc sâu trong tâm thức của mỗi người dân Hải Phòng. Khắc ghi lời Bác không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ mà còn phải được thể hiện bằng những hành động thiết thực trong hiện tại, bằng tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", ông Vũ Đình Tiến khẳng định.

Trưng bày giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quan tâm sâu sắc của Người đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hải Phòng

Trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác” gồm 3 phần: "Từ làng Sen đến hành trình giải phóng dân tộc"; "Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng" và "Nhân dân Hải Phòng làm theo lời Bác".

Với hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, trưng bày giới thiệu những dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự quan tâm sâu sắc của Người đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hải Phòng qua những lần Người về thăm thành phố. Đồng thời thể hiện niềm tự hào, biết ơn của nhân dân Hải Phòng đối với Bác, nguyện ra sức thực hiện tốt lời dạy của Người, phấn đấu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại xứng đáng là "Thành phố gương mẫu của cả nước" như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Em Lê Bùi Gia Hưng, học sinh lớp 7 trường Tiểu học và THCS Kênh Dương (Hải Phòng) tham quan triển lãm chia sẻ: "Qua những tài liệu, hình ảnh về Bác, con cảm thấy Bác Hồ là một người vô cùng đáng kính, hiền từ và gần gũi. Không những thế, Bác còn dành tình cảm yêu quý đặc biệt đối với những người dân đất Cảng Hải Phòng, đặc biệt là các bạn thiếu nhi. Càng hiểu rõ hơn về Bác, con cảm thấy mình cần phải sống thật có trách nhiệm, biết yêu thương, chia sẻ và luôn làm những việc tốt, chăm ngoan, học giỏi".

Các em học sinh tham quan triển lãm và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, hiểu hơn về tình cảm của Bác dành cho nhân dân thành phố Cảng

Trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác” diễn ra tại Bảo tàng Hải Phòng, số 66 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đến hết ngày 30/11/2026.