Truyện cổ tích: "Chàng rể và bố vợ"

VOV.VN - Những câu chuyện tuổi thơ luôn mang theo bài học dịu dàng về tình người và cách ứng xử trong cuộc sống. “Kể chuyện và hát ru cho bé” hôm nay đưa các em đến với tiếng cười hóm hỉnh của truyện “Chàng rể và bố vợ”, rồi lắng lại cùng thông điệp yêu thương, sẻ chia qua câu chuyện “Cho đi và nhận lại”.
VOV.VN - Trong chương trình, các bé sẽ được gặp lại hình ảnh cây tre kiên cường – biểu tượng của tâm hồn Việt qua câu chuyện về những đốt tre kỳ ảo và hai câu thần chú nhiệm màu.
VOV.VN - Sự lười biếng có thể khiến một người đánh mất tất cả, nhưng tình yêu và trách nhiệm lại có sức mạnh xoay chuyển cả số phận. Trong chương trình “Kể chuyện và hát ru” hôm nay, mời các bé cùng đến với đất nước Thái Lan để lắng nghe câu chuyện về "Chàng Lười".
VOV.VN - Thế giới quanh ta luôn ẩn chứa những "bí mật" thật thú vị về sự trưởng thành như thế đấy! Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ đến thăm một nông trại vui vẻ để giải mã câu chuyện của những người bạn nhỏ.
VOV.VN - Trong chương trình "Kể chuyện và hát ru cho bé" hôm nay, các bạn nhỏ sẽ được đồng hành cùng một cậu bé thông minh vượt qua những thử thách oái oăm của nhà vua, học về giá trị của sự trung thực qua những hạt giống "không nảy mầm" và cảm nhận tình bạn ấm áp của muôn loài nơi rừng xanh.