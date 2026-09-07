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Truyền hình quốc gia thay đổi cách tiếp cận khán giả trong kỷ nguyên số

Thứ Hai, 16:27, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức giới thiệu VTVgo The Next. Đây là bước chuyển đổi của VTVgo từ nền tảng truyền hình số sang hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện, ứng dụng công nghệ để cá nhân hóa giao diện cho từng nhóm khán giả.

Nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số giới thiệu nền tảng VTVgo The Next. Bước phát triển này đánh dấu việc mở rộng VTVgo từ một ứng dụng truyền hình số sang nền tảng dịch vụ số. Nền tảng mới vận hành trên hạ tầng hiện có, đồng thời tập trung cải thiện tốc độ xử lý, giảm thời gian chờ và kết nối các nhóm dịch vụ trong cùng hệ thống.

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Nền tảng VTVgo The Next chính thức ra mắt vào ngày 7/9/2026, đánh dấu mốc 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của VTV.

VTVgo The Next ứng dụng công nghệ Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích thói quen sử dụng, từ đó phân loại dữ liệu và cá nhân hóa giao diện hiển thị ngay từ màn hình chính. Thiết kế ứng dụng được điều chỉnh theo hướng đơn giản, trực quan nhằm tối ưu thao tác cho người dùng.

Trong lần cập nhật này, ứng dụng triển khai các giao diện màn hình chính riêng biệt cho từng nhóm khán giả. Với người dùng mới hoặc chưa đăng nhập, hệ thống hiển thị tổng quan các thể loại nội dung. Khán giả quan tâm đến thời sự, chính luận sẽ thấy các bản tin được đưa lên vị trí ưu tiên. Tương tự, người dùng yêu thích thể thao hoặc các chương trình giải trí như phim truyện, gameshow, ca nhạc sẽ tiếp cận ngay các nội dung thuộc lĩnh vực tương ứng. Đối với người cao tuổi hoặc nhóm khán giả theo dõi thông tin y tế, giao diện sẽ ưu tiên hiển thị các nội dung chăm sóc sức khỏe.

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Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đánh giá về vị thế mới của ứng dụng, ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, VTVgo đã chính thức được công nhận là Nền tảng số quốc gia về truyền thông, truyền hình theo Quyết định số 1132 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 10 năm phát triển, VTVgo không còn đơn thuần là công cụ xem lại các chương trình của VTV mà đã trở thành hạ tầng dùng chung cho các đài truyền hình địa phương cũng như các đơn vị sáng tạo nội dung hợp tác trên cả nước.

Về mặt trải nghiệm, lãnh đạo VTV định hướng nền tảng phát triển theo triết lý "công nghệ vô hình", nghĩa là hệ thống vận hành mượt mà, tự động thấu hiểu và gợi ý nội dung phù hợp mà không tạo cảm giác phức tạp hay rào cản thao tác cho người sử dụng. Bên cạnh đó, đối với các tiện ích mở rộng như VTVshop, ông Lâm làm rõ đây không phải là một sàn thương mại điện tử thông thường, mà đóng vai trò là cổng kết nối và bộ lọc thông tin kiểm định khắt khe về chất lượng, tính pháp lý cùng khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước khi đưa tới khán giả.

Việc bổ sung các dịch vụ phụ trợ như tài chính, dịch vụ công hay thương mại điện tử được triển khai dựa trên hành lang pháp lý mới dành cho các cơ quan báo chí, giúp tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và mở rộng dư địa phát triển cho nền tảng truyền hình quốc gia. Tổng Giám đốc VTV cũng chia sẻ, phiên bản ra mắt hiện tại sẽ tiếp tục ghi nhận phản hồi từ công chúng để hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 10 tới, VTVgo sẽ cập nhật thêm các tính năng tương tác và bình luận trực tiếp trên nội dung phát sóng nhằm tăng tính kết nối với người xem.

Về nội dung, VTVgo The Next tích hợp thêm các nguồn chương trình từ VTV và một số đơn vị truyền hình trong nước, quốc tế. Nội dung được mở rộng ở các nhóm tin tức, phim ảnh, thể thao và giải trí, qua đó tăng lựa chọn cho người xem trên cùng nền tảng. Khán giả có thể theo dõi các giải bóng đá châu Âu như C1, C2, C3, LaLiga, Ligue 1, Carabao Cup cùng hệ thống tin tức, giải trí từ các kênh trong nước và quốc tế.

Bên cạnh mảng truyền hình, nền tảng bổ sung các tiện ích số gồm liên kết ngân hàng - tài chính, mua sắm qua VTVshop và tích hợp dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống cũng có thêm tính năng tích điểm VTVgo Loyalty, cho phép đổi các ưu đãi từ hơn 100 đơn vị đồng hành dựa trên tần suất sử dụng.

Sự thay đổi của VTVgo The Next cho thấy định hướng chuyển dịch của truyền hình quốc gia nhằm đáp ứng thói quen tiếp nhận thông tin đa dạng và thói quen sử dụng dịch vụ số của khán giả hiện đại.

Hà Phương/VOV.VN
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