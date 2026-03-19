Từ Cannes đến Oscar: Hành trình thuyết phục của “Sentimental Value”

Nghệ thuật của sự “lặng lẽ”

Khác với các ứng viên khác trong mùa giải, như “Sinners” với tham vọng hoành tráng hay “One Battle After Another” với chủ đề xã hội nóng hổi, “Sentimental Value” không tìm kiếm những cú bùng nổ ngay lập tức. Joachim Trier xây dựng bộ phim như một quả bom nổ chậm: từ từ, nhưng khi “thấm” rồi, khó có tác phẩm nào có thể so sánh về độ vang vọng cảm xúc.

Bộ phim khai thác chủ đề gia đình và ký ức, nhưng Trier không biến bi kịch thành cao trào. Thay vào đó, xung đột được hình thành từ những khoảng lặng, những cuộc đối thoại tưởng chừng đơn giản, và sự xung đột nội tâm âm ỉ trong nhân vật. Cách kể chuyện này không chỉ khiến khán giả phải đồng cảm, mà còn tạo ra không gian để tự chiêm nghiệm về quá khứ và hiện tại của chính mình.

Nữ diễn viên Renate Reinsve vào vai Nora – một diễn viên sân khấu tài năng nhưng mang nhiều tổn thương tâm lý từ quá khứ gia đình.

Cấu trúc tâm lý nhân vật: Nora và cái bóng của ký ức

Trung tâm câu chuyện là Nora, nữ diễn viên sân khấu do Renate Reinsve thủ vai. Khác với những nhân vật phim arthouse thường bùng nổ cảm xúc, Nora tích lũy tâm lý từng bước, từ sự phòng vệ và hoài nghi đến đối diện trực diện với vết thương từ tuổi thơ.

Người cha, Gustav (Stellan Skarsgård), một đạo diễn tài năng nhưng tàn nhẫn, hiện lên không phải để được tôn vinh mà để khắc họa các cơ chế kiểm soát và thao túng tinh tế trong nghệ thuật và đời sống. Khi ông đưa Nora vào dự án phim cuối đời, bộ phim trở thành tấm gương phản chiếu mối quan hệ giữa nghệ thuật, ký ức và trách nhiệm cá nhân.

Sự xuất hiện của Elle Fanning như một ngôi sao Hollywood thay thế Nora càng làm nổi bật sự đối lập: một bên là sự tinh tế và dằn vặt nội tâm, một bên là sự thương mại hóa và hình thức. Trier khiến khán giả tự đặt câu hỏi: nghệ thuật có nên khai thác nỗi đau cá nhân để thỏa mãn sáng tạo, hay là phương tiện chữa lành?

Stellan Skarsgård trong vai Gustav, người cha đạo diễn, hiện thân của quyền lực và những quyết định nghệ thuật khó lường.

Hai cha con đối thoại trong phòng khách – khoảnh khắc căng thẳng, phản chiếu mâu thuẫn gia đình âm ỉ.

Ngôn ngữ điện ảnh: Âm hưởng tinh tế và sức nặng cảm xúc

“Sentimental Value” sử dụng cảnh quay tĩnh, chiếu sáng tự nhiên và bố cục khung hình gần gũi, để nhấn mạnh những khoảnh khắc nhỏ nhưng có sức nặng tâm lý lớn. Trier không chạy theo nhịp nhanh hay âm thanh hùng tráng. Mỗi cử chỉ, ánh mắt, khoảng lặng đều được cân nhắc như nốt nhạc trong bản giao hưởng về gia đình và ký ức.

Điều này lý giải vì sao bộ phim có thể lọt vào danh sách các ứng viên Oscar ở 9 hạng mục, bao gồm Phim hay nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất, và 4 đề cử diễn xuất. Không phải nhờ hiệu ứng thị giác hay kịch tính giật gân, mà nhờ cảm xúc tích lũy, nghệ thuật kể chuyện và sức thuyết phục nội tâm.

Điểm đặc biệt làm nên thành công của “Sentimental Value” là kết thúc của phim. Trong khi nhiều arthouse hiện nay khép lại bằng sự sụp đổ, Trier cho thấy có thể đối diện quá khứ mà không bị nó hủy hoại, có thể hàn gắn mà không biến bi kịch thành giải pháp giải trí.

Hồi kết của phim không lãng mạn hay ảo tưởng, mà thực chất, nhân văn và đáng suy ngẫm, cho thấy nghệ thuật không chỉ là biểu diễn mà còn là phương tiện nhận thức và hàn gắn đời sống tinh thần con người.

Sentimental Value được giới phê bình đánh giá cao nhờ cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu tâm lý.

Từ Cannes đến Oscar: Bài học cho điện ảnh đương đại

Hành trình từ Cannes đến tượng vàng Oscar chứng minh rằng một bộ phim không cần ồn ào hay hiệu ứng thị giác hoành tráng vẫn có thể trở thành quả bom nổ chậm, để lại dư âm lâu dài trong lòng khán giả. “Sentimental Value” là minh chứng cho sức mạnh của điện ảnh tác giả, sự tinh tế trong diễn xuất, và khả năng chạm vào những vết thương tinh thần mà hiếm phim nào dám khai thác.

Đạo diễn Joachim Trier tại lễ trao giải Oscar với Phim quốc tế xuất sắc nhất dành cho "Sentimental Value"

Trong bối cảnh các mùa giải thưởng đang dần bão hòa bởi phim thương mại và kịch tính, chiến thắng của “Sentimental Value” là lời nhắc nhở mạnh mẽ: sự tinh tế, chân thực và nhân văn vẫn có thể thuyết phục cả khán giả lẫn Viện Hàn lâm.