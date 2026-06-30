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Từ mẫu ADN đến những cuộc trở về còn dang dở

Thứ Ba, 22:18, 30/06/2026
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VOV.VN - Một mẫu ADN không chỉ mở ra hy vọng xác định danh tính, mà còn mở lối cho những cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ. Đó là thông điệp được lan tỏa trong chương trình "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" diễn ra tối 30/6 tại Hà Nội, do Bộ Công an chỉ đạo, Cục Công tác Chính trị chủ trì tổ chức.

Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" mở ra bằng những con số khiến cả khán phòng lặng đi: Hơn 1,2 triệu người con của đất nước đã hy sinh qua các cuộc chiến tranh; đến nay vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Từ những khoảng trống còn dang dở ấy, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào hành trình của Chiến dịch "500 ngày đêm" (từ 15/3/2026 đến 27/7/2027) – chiến dịch đang được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó công nghệ giám định ADN được xem là chìa khóa mở ra hy vọng cho hàng trăm nghìn gia đình.

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Đông đảo đại biểu, thân nhân liệt sĩ và khán giả tham dự chương trình, cùng lắng nghe những câu chuyện về hành trình tìm lại danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Ba chương của chương trình – "Cuộc đua với thời gian", "ADN - Sức mạnh kết nối" và "Mệnh lệnh từ trái tim" – lần lượt tái hiện những gian nan trên hành trình tìm kiếm, những bước tiến của khoa học và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thông qua các phóng sự, phần giao lưu với đại diện các lực lượng làm nhiệm vụ cùng những thân nhân liệt sĩ, khán giả hiểu rõ hơn quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ, đối sánh ADN cũng như những chính sách mới đang được triển khai để rút ngắn thời gian xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ tên tuổi.

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NSND Tạ Minh Tâm cùng dàn hợp xướng và nhóm múa mở màn chương trình với ca khúc "Linh thiêng Việt Nam".
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Nhạc sĩ Trương Quý Hải thể hiện ca khúc "Thư về với mẹ", mang đến nhiều cảm xúc về nỗi nhớ và sự hy sinh của người lính.

Những câu chuyện được kể trên sân khấu không chỉ phản ánh nỗ lực của các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hay các nhà khoa học, mà còn khắc họa sự chờ đợi bền bỉ của biết bao gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi kết quả đối sánh thành công đều mang theo hy vọng về ngày người thân được trở về với quê hương.

Xen giữa các phần chính luận là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, góp phần đưa cảm xúc của khán giả đi qua nhiều cung bậc. Từ "Linh thiêng Việt Nam", "Thư về với mẹ", "Em vẫn đợi anh về", "Tình ca", "Màu hoa đỏ" đến "Chúng ta là chiến sĩ Công an" và "Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ", mỗi ca khúc đều gợi nhắc về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

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NSƯT Đăng Dương cùng NSND Thái Bảo.
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Âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện có thật hòa quyện, lan tỏa thông điệp tri ân và khát vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
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Nhạc sĩ Trương Quý Hải

Đặc biệt, phần chia sẻ về việc Bộ Công an triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc, xây dựng và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng dữ liệu quan trọng, góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Chương trình không lựa chọn cách kể chuyện nặng về số liệu mà kết hợp hài hòa giữa tư liệu, giao lưu và nghệ thuật. Nhờ đó, thông điệp về lòng biết ơn, trách nhiệm và sức mạnh của khoa học được truyền tải một cách gần gũi, chạm đến cảm xúc người xem.

Hơn cả một đêm nghệ thuật, "ADN - Hành trình nối lại mạch nguồn" góp phần lan tỏa tinh thần của Chiến dịch "500 ngày đêm", khẳng định rằng mỗi nỗ lực hôm nay không chỉ để tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh, mà còn để nối dài mạch nguồn tri ân, gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

 

Hải Hà/VOV.VN
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