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Triển lãm 185 bức ảnh quý suốt quá trình phát triển Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM

Thứ Hai, 14:15, 29/06/2026
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VOV.VN - Ngày 29/6, UBND TP.HCM tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề: “Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong Kỷ nguyên vươn mình”.

Triển lãm 185 bức ảnh quý suốt quá trình phát triển Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM với chủ đề: “Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong Kỷ nguyên vươn mình” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

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Lễ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh (Ảnh: Duy Phương)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Mỗi hình ảnh, mỗi tư liệu được giới thiệu tại triển lãm không chỉ lưu giữ những dấu ấn của lịch sử mà còn tái hiện sinh động hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Thành phố qua các thời kỳ.

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Nhiều hình ảnh tư liệu quý giá về 50 năm phát triển của TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Đó là những chứng nhân của thời gian, ghi lại ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ người dân Thành phố, đồng thời khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho tương lai.

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Lãnh đạo TP.HCM tham quan triển lãm ảnh (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, triển lãm sẽ là một không gian văn hóa có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo thêm động lực tinh thần để chung tay xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại triển lãm, 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày, soi rọi lại một Sài Gòn-Gia Định trung dũng, kiên cường qua các phong trào khởi nghĩa vào cuối thế kỷ 19, đến ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, hào khí Nam bộ kháng chiến năm 1945 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu về phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị-du lịch, đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân hậu, những con người đã và đang lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố, làm nên một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình suốt 50 năm qua.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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