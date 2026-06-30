Từ những mẫu ADN đến hành trình tri ân

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La đang triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là sự chung sức của lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương.

Là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho Tổ quốc

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thuận Châu, ông Vì Văn Lán cùng hơn chục người dân ở xã Quỳnh Nhai lại tiếp tục có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn để hỗ trợ khai quật các phần mộ. Dưới cái nắng bỏng rát, ai cũng lặng lẽ làm việc với một niềm tin rằng, mỗi phần việc hôm nay sẽ góp phần giúp các gia đình liệt sĩ sớm tìm lại người thân.

"Trời có lúc nắng lúc mưa, công việc khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi cũng động viên nhau cố gắng để sớm hoàn thành công việc. Tham gia cùng các lực lượng làm công việc này chúng tôi thấy rất xúc động", ông Vì Văn Lán chia sẻ.

Lực lượng dân quân địa phương tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"

Không chỉ người dân, lực lượng dân quân địa phương cũng coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi nén hương được thắp, mỗi phần việc được hoàn thành đều chứa đựng sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Anh Lò Văn Lan, chiến sĩ dân quân xã Mai Sơn, chia sẻ: "Qua xem trên truyền hình tôi thấy rất nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước đều đang quyết tâm phấn đấu và thực hiện tìm hài cốt của các liệt sĩ. Tôi cũng mong muốn được góp sức lực của mình để sớm tìm được danh tính của các liệt sĩ về với gia đình".

Công việc đang được tiến hành khẩn trương để sớm trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn có 168 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu sinh phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định ADN. Đây là cơ sở quan trọng để từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.

Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim

Trung tá Đặng Đình Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mai Sơn cho biết: "Ban Chỉ huy quân sự xã đang phối hợp với Ban chỉ đạo để lập hồ sơ số hóa cũng như là xác định, rà soát lại toàn bộ những phần mộ chưa rõ danh tính. Đồng thời chúng tôi cũng làm tốt công tác chuẩn bị liên quan đến vật chất đảm bảo cho lấy mẫu. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin hữu ích để trên cơ sở đó chúng tôi sớm hoàn thành công tác xác định danh tính liệt sĩ".

Sơn La dự kiến hoàn thành lấy mẫu ADN đối với mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin vào giữa tháng 7 này

Qua rà soát, toàn tỉnh Sơn La hiện có 587 phần mộ chưa xác định được thông tin và 419 phần mộ có một phần thông tin cần lấy mẫu giám định ADN. Đến ngày 29/6, toàn tỉnh có 343 phần mộ đã được khai quật lấy mẫu, trong đó có gần 200 mộ đủ điều kiện phục vụ giám định. Những con số ấy không chỉ thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La trong thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là minh chứng cho sự tận tâm của những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La đang triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn có 168 phần mộ chưa xác định được danh tính

Trung tá Lò Văn Hưng, Trợ lý Ban chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La cho biết: "Quá trình thực hiện nhiệm vụ rất mừng là các địa phương đã rất ủng hộ và quan tâm, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cùng hỗ trợ anh em làm việc. Mục tiêu của chúng tôi là phải đảm bảo chính xác mẫu, không để lệch các phần mộ".

Sơn La dự kiến hoàn thành lấy mẫu ADN đối với mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin vào giữa tháng 7 này. Công việc đang được tiến hành khẩn trương để sớm trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ, bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho Tổ quốc.