Tùng Dương, Kiều Anh hát trong đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội

Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II chính thức khai mạc với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức, cùng sự phối hợp của các sở, ngành và một số đơn vị.

Đảm nhận vai trò kịch bản và tổng đạo diễn, Phạm Hoàng Giang cho biết ê-kíp lựa chọn hướng kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Ngay từ quá trình xây dựng ý tưởng, bài toán đặt ra là làm thế nào để kể câu chuyện về di sản Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay, để những giá trị đã tồn tại qua hàng trăm, hàng nghìn năm không chỉ được “trưng bày” mà trở nên sống động trên sân khấu.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang đảm nhận vai trò kịch bản và tổng đạo diễn Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Theo tổng đạo diễn, “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” cũng là tinh thần xuyên suốt chương trình. Di sản được nhìn nhận như một dòng chảy liên tục, được trao truyền qua các thế hệ và tiếp tục được tiếp nhận, sáng tạo trong đời sống đương đại. Vì vậy, chương trình không kể chuyện theo tuyến tính hay đơn thuần tái hiện lịch sử mà tạo sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đêm khai mạc được chia thành hai phần Lễ và Hội, kết hợp âm nhạc, múa, dàn nhạc, video clip cùng các giải pháp sân khấu hiện đại. Đặc biệt, ê-kíp lựa chọn cách dàn dựng giữa sân khấu và bán thực cảnh, khai thác chính không gian lịch sử của Hoàng thành Thăng Long.

Không gian biểu diễn cũng được mở rộng cả chiều ngang lẫn chiều dọc, với những màn trình diễn trên không bên cạnh các hoạt động diễn ra trên mặt đất. Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ: “Chúng tôi muốn khán giả không chỉ xem một chương trình nghệ thuật trên sân khấu, mà có cảm giác đang bước vào một dòng chảy của di sản, nơi các lớp văn hóa, âm nhạc, con người và thời gian cùng chuyển động”.

Đêm khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại.

Để xây dựng chương trình, Phạm Hoàng Giang cho biết từ sau khi thực hiện Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất, anh dành thời gian nghiên cứu và gặp gỡ các chuyên gia văn hóa nhằm tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, di sản Hà Nội. Với chương trình năm nay, ê-kíp tiếp tục đặt yêu cầu giữ cốt cách văn hóa truyền thống nhưng tìm cách tiếp cận phù hợp với công chúng hiện nay.

Phạm Hoàng Giang nói: “Chúng tôi tôn trọng tuyệt đối tính chính xác của lịch sử và cốt cách văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Điểm mới không nằm ở việc làm biến dạng di sản, mà ở cách tiếp cận: đưa các giá trị cổ truyền: như Xẩm, Ca trù, nghệ thuật gốm, tranh dân gian, các tích trò cổ vào một không gian dàn dựng đa chiều. Điều này giúp lớp khán giả trẻ cảm nhận được di sản một cách tự nhiên, không khiên cưỡng.”

Công nghệ cũng được sử dụng trong chương trình, trong đó có công nghệ AR nhằm tạo thêm lớp biểu đạt cho những công trình di sản tiêu biểu của Hà Nội. Theo tổng đạo diễn, công nghệ không nhằm phô diễn kỹ xảo mà đóng vai trò dẫn dắt dòng chảy thời gian, giúp câu chuyện lịch sử trở thành trải nghiệm thị giác và cảm xúc.

Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ trên cùng sân khấu. Chương trình có sự tham gia của NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, Tùng Dương, Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, nhóm OPLUS, Quách Mai Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C cùng các nghệ sĩ nước ngoài. Bên cạnh đó là Nhà hát Múa rối Thăng Long, các nghệ nhân, diễn viên múa, nhóm nhạc dân tộc, CLB Ca trù Thái Hà, nhóm Xẩm Hà Thành và các nhóm diễn viên không chuyên.

Các chất liệu như ca trù, xẩm, âm nhạc dân gian và múa rối được đặt cạnh âm nhạc đương đại. Một số tác phẩm được viết riêng cho chương trình như “Nhịp phách Thăng Long”, “Thắp sáng ngọn lửa di sản”, “Hà Nội đất học đất linh”. Trong đó, “Hà Nội đất học đất linh” do OPLUS và Ram C thể hiện.

Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ tham gia chương trình Khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Bên cạnh câu chuyện di sản, chương trình còn hướng tới sự giao lưu giữa các vùng văn hóa trong nước và quốc tế, qua đó khắc họa một Hà Nội vừa mang ký ức nghìn năm, vừa rộng mở với thế giới.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết mong muốn của ê-kíp là “chuyển hóa từ sự kiện biểu diễn thành sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh”, để Festival không chỉ dừng lại ở một đêm khai mạc mà hướng tới các không gian trải nghiệm tại di sản, di tích, phố đi bộ, làng nghề và không gian sáng tạo của Thủ đô.