Hơn 10.000 người dự khai mạc Sports Festival 2026 tại Phan Thiết

Về dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế, các đoàn Công an, Cảnh sát đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ; cùng hơn 10.000 đại biểu, vận động viên, người dân và du khách.

Hơn 10.000 khán giả theo dõi lễ khai mạc Sports Festival 2026 tại Quảng trường Bikini Beach

Sports Festival 2026 quy tụ các đoàn công an, cảnh sát, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và vận động viên đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chuỗi sự kiện gồm 12 bộ môn, với khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và khách mời trong nước, quốc tế tham gia.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cho rằng, thể dục, thể thao giữ vai trò quan trọng trong rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Sports Festival 2026 còn góp phần kết nối thể thao với văn hóa, du lịch, cộng đồng và hoạt động đối ngoại.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, phát biểu khai mạc Sports Festival 2026

“Sports Festival còn là mô hình mới, kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm, kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Sports Festival 2026 có ý nghĩa đối với định hướng phát triển du lịch thể thao của địa phương trong giai đoạn mới. Việc tổ chức đồng thời nhiều giải đấu quốc gia và quốc tế không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn phát huy hệ thống hạ tầng thể thao, du lịch, thúc đẩy dịch vụ, thương mại và thu hút du khách.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ khai mạc

“Tỉnh Lâm Đồng xem việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế như ‘Sports Festival’ là hướng đi chiến lược, quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và đưa du lịch, thể thao trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Hồ Văn Mười nói.

Đông đảo người dân và du khách tham dự Sports Festival 2026 tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng

Tại lễ khai mạc, Sports Festival 2026 được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam về lễ hội thể thao đa môn có nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế diễn ra đồng thời nhất. Dịp này, các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ “Xây nhà cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng”.

Chương trình khép lại bằng nghi thức thắp đuốc, biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa. Các giải đấu tiếp tục diễn ra đến ngày 22/9, góp phần thúc đẩy thể thao quần chúng, giao lưu quốc tế và phát triển du lịch thể thao tại Lâm Đồng.