

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt, TP.HCM năm 2026, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, khai mạc tối ngày 22/11, diễn ra đến hết ngày 24/11.

Mở đầu chương trình là lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tiếp sau đó là màn trình diễn 3D Mapping trước UBND Thành phố, các hoạt động đặc sắc giới thiệu văn hoá truyền thống của dân tộc.

Trình chiếu 3D Mapping trước UBND Thành phố

Không gian đường đi bộ Nguyễn Huệ được thiết kế thành chuỗi hoạt động trưng bày, giới thiệu đa dạng, với điểm nhấn là những mô hình nón lá mang đậm nét văn hóa Việt. Tại đây, người dân và du khách có dịp khám phá tiềm năng, thế mạnh cùng các sản phẩm đặc trưng của nhiều lĩnh vực công nghiệp văn hóa, từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ đến phần mềm, trò chơi giải trí, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Đặc biệt, tại đây cũng kết hợp không gian “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt” với các hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền; giới thiệu di sản, ẩm thực, sản phẩm văn hóa đặc trưng; biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Màn trình diễn dân vũ với sắc màu trang phục truyền thống của 54 dân tộc

Tham gia biểu diễn dân vũ trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc H’Mông, Đỗ Đình Khôi, sinh viên năm 2, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), bày tỏ niềm vui và sự hào hứng khi được đại diện thế hệ trẻ tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

"Cá nhân em từ trước chỉ biết đến văn hoá như bánh chưng bánh dày, nghệ thuật thì có chèo, hát xẩm,.. hôm nay đến ngày hội không chỉ cho em biết thêm văn hoá một cách khái quát nhất mà còn cho em biết được nét đẹp vô cùng đặc biệt, đặc sắc về văn hoá Nam bộ nói riêng cũng như có cái nhìn toàn cảnh về văn hoá nước nhà", Khôi nói.

Giao lưu cùng đoàn phim

Trong suốt 3 ngày diễn ra Ngày hội, người dân và du khách có thể thưởng thức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như “Tuần phim bối cảnh TP.HCM”, khám phá “Dấu ấn sân khấu TP.HCM”, xem Liên hoan Nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm trò chơi điện tử và tự tay làm các sản phẩm làng nghề cùng nghệ nhân. Các chương trình diễn ra liên tục từ 8h đến 22h, trong 3 ngày từ 22 đến 24/11.

Tham gia khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt, NSƯT Tuyết Thu, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết thời gian qua, đông đảo văn nghệ sĩ đã tích cực đồng hành với nhiều chương trình nhằm lan tỏa tinh thần và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

"Rất tự hào về văn hoá Việt Nam với nhiều màu sắc ở nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực đều có những đặc trưng riêng. Tôi cũng thấy có rất nhiều khán giả quốc tế cũng có mặt để tận hưởng không khí khai mạc hôm nay, hoà cùng không khí ngày hội văn hoá lần đầu được tổ chức. Hy vọng những năm sau sẽ rực rỡ và hoành tráng hơn nữa", NSƯT Tuyết Thu chia sẻ thêm.

Du khách trong nước và quốc tế thưởng thức các tiết mục nghệ thuật

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra vào tối 24/11. Cùng thời điểm, màn bắn pháo hoa nghệ thuật được tổ chức tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Chương trình biểu diễn đờn ca tài tử và cải lương

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn vũ điệu khăn rằn

Tiết mục biểu diễn kết hợp âm nhạc các vùng miền

Hoạt động dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh