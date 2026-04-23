TP.HCM ra mắt tủ sách và phát động hiến tặng tư liệu cho đặc khu Côn Đảo

Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là công bố danh mục 309 bài báo toàn văn được đề xuất đưa vào tủ sách, chia thành ba nhóm nội dung. Trong đó, 62 bài viết về địa danh, giai thoại giới thiệu về Côn Đảo cùng các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh; 110 bài viết về hệ thống nhà tù Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương, về đời sống, tinh thần đấu tranh của tù nhân chính trị; 137 bài viết khắc họa phong trào đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng.

Nhiều cuốn sách, tư liệu quý của các gia đình có cựu tù Côn Đảo trao tặng

Theo Ban tổ chức, đây là nguồn tư liệu báo chí phong phú, có giá trị lịch sử và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần hình thành nền tảng nội dung quan trọng cho tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, hướng tới xây dựng một không gian tri thức có chiều sâu, phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giáo dục và truyền thông.

Bà Hoàng Thị Khánh, cựu tù Côn Đảo tặng sách cho tủ sách cộng đồng ở Côn Đảo

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, người 6 năm bị giam cầm tại Côn Đảo cho biết, tủ sách lần này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc, đầu tư công phu, đồng thời tiếp thu ý kiến, tư liệu từ những người từng trải qua thời gian bị giam giữ tại Côn Đảo. Mục tiêu là giúp người đọc tiếp cận sự thật lịch sử, từ đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ ý thức gìn giữ những giá trị của Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”.

Bà cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu biên soạn thêm các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài phổ biến, nhằm giúp bạn bè quốc tế có thể tìm hiểu đầy đủ hơn về lịch sử của vùng đất Côn Đảo. "Chúng tôi cũng mong ở đây không chỉ để tham quan, chỉ là nơi đọc, hay hiểu mà trở thành nơi nghiên cứu một cách sâu sắc, để hiểu lịch sử một cách trung thực hơn", bà Khánh nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM cũng thông tin, việc ra mắt tủ sách cộng đồng không chỉ là việc trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, giúp người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực.

Bên cạnh đó, việc triển khai thư viện số tại đây cũng là một bước đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Thư viện số không chỉ bổ trợ cho tủ sách truyền thống mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách dễ dàng tra cứu, học tập và trải nghiệm các giá trị văn hóa – lịch sử một cách hiện đại, tiện ích.

Thành phố kỳ vọng không gian tủ sách và thư viện số này sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa ý nghĩa; nơi mỗi người dân, mỗi du khách khi đến đây không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn có thể tiếp cận sâu sắc hơn với lịch sử, những câu chuyện, con người đã làm nên “Huyền thoại Côn Đảo”. Từ đó, thế hệ trẻ có nguồn tài liệu quý tra cứu, học tập, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, góp phần giữ gìn hệ giá trị văn hoá dân tộc.

Các đơn vị trao tặng sách cho tủ sách cộng đồng "Huyền thoại Côn Đảo"

Dịp này, chương trình cũng chính thức kêu gọi hoạt động hiến tặng tài liệu, sách, tư liệu quý liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người Côn Đảo nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung cho tủ sách. Những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia sẽ góp phần làm phong phú nguồn tư liệu, qua đó lan tỏa rộng rãi các giá trị lịch sử – văn hóa đến cộng đồng.