TP.HCM ra mắt thư viện không sách

Thứ Tư, 13:01, 22/04/2026
VOV.VN - Thư viện không sách hay còn gọi là Thư viện người (Human Library) lấy con người biến thành “đầu sách sống” kể những câu chuyện về đời sống, văn hoá Nam Bộ với công chúng ở TP.HCM.

Số đầu tiên của Thư viện người chính thức ra mắt ngày 22/4, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc năm 2026. Hoạt động này dự kiến có 6 chủ đề xoay quanh văn hoá và đời sống Nam Bộ, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11. Dự án lấy cảm hứng từ mô hình Thư viện người  (Human Library) ở Đan Mạch từ năm 2000. 

Cécile Ngọc Sương Peru, nhân vật số đầu tiên của Thư viện người.

Mỗi nhân vật tham gia đều gắn liền với chủ đề về miền Tây, hoặc đời sống văn hoá Nam Bộ, những người trẻ tìm cách kết nối với văn hoá quê hương. Nội dung trò chuyện không phải là những kịch bản có sẵn, mà chính là những ký ức hoặc trải nghiệm của các cá nhân 

TS Quách Thu Nguyệt cho biết, từ Thư viện số Nguyễn An Ninh, đơn vị nhận ra, có những câu chuyện có thể viết tiếp và đưa người dân tiếp cận được nhiều thông tin, góp phần phát triển văn hoá đọc hơn

Thế mạnh của Thư viện Nguyễn An Ninh chính là vùng đất phương Nam, còn nhiều điều để khám phá. Từ đó người Nam bộ lên tiếng nói, thể hiện được hơi thở gắn liền với địa phương.

"Nhân Ngày sách và văn hoá đọc chúng tôi muốn làm một hình mẫu đầu tiên để công chúng hiểu được "thư viện người" là gì. Từ đó chúng tôi đi sâu vào các nội dung và kết hợp với các chuyên gia, nhà đồng hành và thậm chí mong muốn gắn với các tour du lịch văn hoá", TS Quách Thu Nguyệt nói. 

Những tác phẩm được tạo nên từ những câu chuyện thực tế, đến gặp từng người, nghe những câu chuyện của người dân miền Tây, từ đó mang ra thế giới.

Số đầu tiên là về nhân vật Cécile Ngọc Sương Peru, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Sương có mẹ là người Việt và bố là người Pháp, sinh ra tại Cần Thơ, từ nhỏ đã được hoà mình với văn hoá miền tây sông nước. Chính những điều đó đã vun đắp để Ngọc Sương thực hiện “Lộn Xộn Project” (dự án Lộn Xộn) là những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, đậm chất miền Tây. Thậm chí bằng chính những điều Sương học được, cô và cộng sự của mình đã đem dự án này đến với nhiều đất nước, lan toả văn hoá của đất nước mình.

Nguyễn Hoàng Yến Nhi, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tham gia buổi ra mắt thư viện không sách và trực tiếp đặt câu hỏi để hiểu sâu hơn về tác giả. Nhi cho biết, những hoạt động giao lưu với diễn giả chuyên môn không mới lạ, nhưng điều khác biệt  ở đây là một không gian đủ thoải mái để diễn giả trò chuyện, khán giả có thể đặt câu hỏi để hiểu hơn về câu chuyện mà họ chia sẻ.

"Em đã đặt câu hỏi tác giả, là hành trình đi nước ngoài của chị có ý nghĩa gì trong việc chị quay về, em nghĩ đó chính là tuổi thơ của chị gắn bó với gia đình, văn hoá của đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, em thấy rằng cho dù đi đến nơi đâu, giữ được văn hoá của mình thì sẽ không bao giờ lạc lối", Nhi nói.

Vũ Hường-CTV Quỳnh Thơ/VOV-TP.HCM
Bảo tồn văn hóa: Không thiếu tiền, thiếu cách làm

Cần Thơ lan tỏa văn hóa đọc ở vùng nông thôn

Công chúng số vẫn ưu ái văn hóa Việt nếu tiếp cận đúng cách

