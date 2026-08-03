Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Kỳ họp thứ 49 Ủy ban Di sản Thế giới

Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Busan (Hàn Quốc) đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ là nước chủ nhà cho Kỳ họp thứ 49, dự kiến được tổ chức tại Istanbul từ ngày 27/6 - 7/7/2027. Theo thông lệ, nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch, trong khi Armenia, Grenada, Việt Nam, Tanzania và Kuwait đã được bầu làm phó chủ tịch của kỳ họp này.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản thế giới. Nguồn: Cục Di sản văn hóa

Hàng năm, Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức 1 kỳ họp toàn thể trong khoảng 15 ngày, với sự tham gia của các quốc gia thành viên Công ước 1972 về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cùng đại biểu từ các tổ chức quốc tế khác. Một trong các nội dung quan trọng của chương trình nghị sự là xem xét các đề cử mới trong danh mục Di sản thế giới.

Hiện nay, Việt Nam nằm trong số 21 quốc gia thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027. Việt Nam đang tích cực chuẩn bị và bảo vệ tốt Hồ sơ khoa học Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (tỉnh An Giang), dự kiến sẽ được UNESCO xem xét tại Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới.