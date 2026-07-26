English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UNESCO vinh danh Sarnath (Ấn Độ) - nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên

Chủ Nhật, 05:26, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh Khu di tích Phật giáo cổ Sarnath của Ấn Độ vào Danh mục Di sản Thế giới, đưa tổng số Di sản Thế giới của Ấn Độ lên con số 45.

Quyết định được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc. 

Khu di tích Phật giáo cổ Sarnath lần đầu tiên được UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến vào năm 1998. Sau 28 năm nằm trong danh sách này và trải qua quá trình hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, thẩm định theo các tiêu chí của UNESCO, Sarnath hôm qua mới chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới.

unesco vinh danh sarnath An Do - noi Duc phat thuyet phap dau tien hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cùng các nhà ngoại giao từ 60 quốc gia đến thăm khu di tích khảo cổ Sarnath. Ảnh: ANI

Ngay sau khi UNESCO công bố quyết định, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ vui mừng trên mạng xã hội X, gọi đây là “niềm tự hào của mọi người dân Ấn Độ”. Ông Modi nhấn mạnh Khu Di tích Sarnath gắn bó mật thiết với Đức Phật, là nơi thông điệp vượt thời gian về trí tuệ, lòng từ bi và sự hòa hợp được lan tỏa đến nhân loại. Theo Thủ tướng Modi, việc UNESCO công nhận Sarnath là Di sản Thế giới không chỉ tôn vinh di sản văn minh và tinh thần sâu sắc của Ấn Độ, mà còn góp phần thu hút thêm du khách và Phật tử trên khắp thế giới đến với Sarnath để tìm hiểu những giá trị mà Đức Phật để lại. 

Sarnath nằm cách thành phố Varanasi khoảng 10 km và được xem là một trong bốn thánh địa linh thiêng nhất của Phật giáo. Theo Phật giáo, đây là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp lần đầu tiên sau khi giác ngộ, khởi đầu cho sự truyền bá Phật pháp. Khu di tích hiện còn lưu giữ nhiều công trình có niên đại từ thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ XII, gồm các bảo tháp, tu viện, đền thờ và Trụ đá Ashoka nổi tiếng. Đặc biệt, hình tượng Đầu sư tử Ashoka tại Sarnath sau này được chọn làm Quốc huy của Ấn Độ. 

Bộ Văn hóa Ấn Độ cho biết, hồ sơ đề cử Sarnath là hồ sơ chính thức của nước này trong chu kỳ xét duyệt 2025–2026. Việc được UNESCO ghi danh phản ánh giá trị nổi bật toàn cầu của di tích, đồng thời ghi nhận những nỗ lực nhiều năm qua của Cục Khảo cổ Ấn Độ (ASI) trong công tác khai quật, bảo tồn và quản lý khu di sản. 

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cũng gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, khẳng định trong hơn 2.500 năm qua, Sarnath luôn là điểm hành hương và nguồn cảm hứng đối với Phật tử trên toàn thế giới. Theo vị quan chức UNESCO, những ngôi đền, bảo tháp và tu viện tại đây là minh chứng cho nhiều thế kỷ đức tin, sự tận hiến và di sản chung của nhân loại. 

Việc Sarnath trở thành Di sản Thế giới được giới chuyên gia và truyền thông Ấn Độ đánh giá là cột mốc quan trọng, không chỉ nâng cao vị thế của Ấn Độ trên bản đồ di sản toàn cầu mà còn được kỳ vọng thúc đẩy du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và tăng cường hơn nữa vai trò của nước này là một trung tâm của văn minh Phật giáo.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia
Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan hôm nay (25/7) đã gửi đơn từ chức lên Thủ tướng nước này, sau nhiều tuần hứng chịu sức ép từ dư luận và làn sóng biểu tình của sinh viên và thanh niên trên cả nước, liên quan đến vụ bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia (NEET).

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức sau vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan hôm nay (25/7) đã gửi đơn từ chức lên Thủ tướng nước này, sau nhiều tuần hứng chịu sức ép từ dư luận và làn sóng biểu tình của sinh viên và thanh niên trên cả nước, liên quan đến vụ bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia (NEET).

Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng
Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng khi 21 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, hơn 564.000 người tại 16 huyện đã bị ảnh hưởng bởi đợt lũ mới nhất.

Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng khi 21 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, hơn 564.000 người tại 16 huyện đã bị ảnh hưởng bởi đợt lũ mới nhất.

Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ
Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

VOV.VN - Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa.

Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

VOV.VN - Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ