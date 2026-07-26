UNESCO vinh danh Sarnath (Ấn Độ) - nơi Đức Phật thuyết pháp đầu tiên

Quyết định được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

Khu di tích Phật giáo cổ Sarnath lần đầu tiên được UNESCO đưa vào Danh sách dự kiến vào năm 1998. Sau 28 năm nằm trong danh sách này và trải qua quá trình hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, thẩm định theo các tiêu chí của UNESCO, Sarnath hôm qua mới chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cùng các nhà ngoại giao từ 60 quốc gia đến thăm khu di tích khảo cổ Sarnath. Ảnh: ANI

Ngay sau khi UNESCO công bố quyết định, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ vui mừng trên mạng xã hội X, gọi đây là “niềm tự hào của mọi người dân Ấn Độ”. Ông Modi nhấn mạnh Khu Di tích Sarnath gắn bó mật thiết với Đức Phật, là nơi thông điệp vượt thời gian về trí tuệ, lòng từ bi và sự hòa hợp được lan tỏa đến nhân loại. Theo Thủ tướng Modi, việc UNESCO công nhận Sarnath là Di sản Thế giới không chỉ tôn vinh di sản văn minh và tinh thần sâu sắc của Ấn Độ, mà còn góp phần thu hút thêm du khách và Phật tử trên khắp thế giới đến với Sarnath để tìm hiểu những giá trị mà Đức Phật để lại.

Sarnath nằm cách thành phố Varanasi khoảng 10 km và được xem là một trong bốn thánh địa linh thiêng nhất của Phật giáo. Theo Phật giáo, đây là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp lần đầu tiên sau khi giác ngộ, khởi đầu cho sự truyền bá Phật pháp. Khu di tích hiện còn lưu giữ nhiều công trình có niên đại từ thế kỷ III trước Công nguyên đến thế kỷ XII, gồm các bảo tháp, tu viện, đền thờ và Trụ đá Ashoka nổi tiếng. Đặc biệt, hình tượng Đầu sư tử Ashoka tại Sarnath sau này được chọn làm Quốc huy của Ấn Độ.

Bộ Văn hóa Ấn Độ cho biết, hồ sơ đề cử Sarnath là hồ sơ chính thức của nước này trong chu kỳ xét duyệt 2025–2026. Việc được UNESCO ghi danh phản ánh giá trị nổi bật toàn cầu của di tích, đồng thời ghi nhận những nỗ lực nhiều năm qua của Cục Khảo cổ Ấn Độ (ASI) trong công tác khai quật, bảo tồn và quản lý khu di sản.

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cũng gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, khẳng định trong hơn 2.500 năm qua, Sarnath luôn là điểm hành hương và nguồn cảm hứng đối với Phật tử trên toàn thế giới. Theo vị quan chức UNESCO, những ngôi đền, bảo tháp và tu viện tại đây là minh chứng cho nhiều thế kỷ đức tin, sự tận hiến và di sản chung của nhân loại.

Việc Sarnath trở thành Di sản Thế giới được giới chuyên gia và truyền thông Ấn Độ đánh giá là cột mốc quan trọng, không chỉ nâng cao vị thế của Ấn Độ trên bản đồ di sản toàn cầu mà còn được kỳ vọng thúc đẩy du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và tăng cường hơn nữa vai trò của nước này là một trung tâm của văn minh Phật giáo.