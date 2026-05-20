Vũ điệu đa sắc màu trên sông Hương trong Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026

Đây là điểm nhấn nổi bật của Lễ hội mùa Hạ thuộc chuỗi hoạt động Festival Huế 2026. Sân khấu ngoài trời bên bờ sông Hương, khu vực trước Trường Quốc Học Huế, được lựa chọn làm trung tâm kết nối các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Festival Huế thu hút đông đảo du khách

Với thiết kế mở, hướng đến cộng đồng, toàn bộ chương trình được tổ chức miễn phí phục vụ người dân và du khách. Ban Tổ chức kỳ vọng xây dựng một không gian âm nhạc đương đại mới mẻ, sáng tạo, giàu tính kết nối và nhân văn.

Tuần lễ âm nhạc năm nay quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại hàng đầu đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức sự hòa quyện giữa âm nhạc, múa đương đại, flamenco, pop, thời trang và nghệ thuật trình diễn.

Nổi bật trong chương trình là đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của vũ đoàn Hervé Koubi và nhóm nhạc OJOS đến từ Pháp; nhóm flamenco LAS MIGAS của Tây Ban Nha; nghệ sĩ Mỹ Anh và Matthew Ifield đến từ Úc; nghệ sĩ J-Pop Kawanishi Natsuki của Nhật Bản; nhóm những người bạn yêu thích văn hóa Hàn Quốc tại Chungnam (K-Culture Friends in Chungnam), vũ đoàn Park Sang-Yong Yung và đoàn nghệ thuật Pungnyu Bongi của Hàn Quốc.

Đêm khai mạc ngày 13/6 sẽ mở màn với các tiết mục của nghệ sĩ J-Pop Kawanishi Natsuki, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung,nhóm những người bạn yêu thích văn hóa Hàn Quốc tại Chungnam cùng Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế.

Đêm bế mạc sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ MONO. Đặc biệt, đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra ngày 14/6 sẽ tạo nên không gian âm nhạc sâu lắng, giàu chiều sâu văn hóa, góp phần tôn vinh di sản âm nhạc của cố nhạc sĩ gắn bó với Huế.

Sán khấu nổi trên sông Hương

Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám Đốc Sở Du lịch Huế cho biết: Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 không chỉ là dịp giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam:

“Trong tháng 6 này thì ở Huế sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu nổi ở trên sông Hương. Lễ hội diễn 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra, sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn, bên cạch đỏ ở hồ Tịnh Tâm từ 18 đến 21/6 sẽ có lễ hội sen. Đây là show thực diễn đầu tiên mà thành phổ đang thử nghiệm để có những show thực diễn về đêm và show này sẽ được bán vé, sẽ tạo được một sản phẩm mới phát huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch”.