Huế khai mạc triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”

Triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm” tại bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế giới thiệu gần 200 hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý, phản ánh chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân cũng như việc tham gia bầu cử của người dân Huế qua các thời kỳ.

Lãnh đạo thành phố Huế dâng hoa tại bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thông qua các tư liệu trưng bày, triển lãm nêu bật vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm phản ánh sự tham gia tích cực, trách nhiệm của nhân dân Huế trong các cuộc tổng tuyển cử và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp từ năm 1946 đến nay.

Các đại biểu nghe giới thiệu về triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”.

Huế là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có gần 10 năm sinh sống, học tập và tham gia các phong trào yêu nước. Hiện nay, địa phương còn lưu giữ khoảng 20 di tích và địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 4 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý.