中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Huế khai mạc triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”

Thứ Ba, 17:02, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/5, tại bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”. Triển lãm nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm” tại bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế giới thiệu gần 200 hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý, phản ánh chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân cũng như việc tham gia bầu cử của người dân Huế qua các thời kỳ.

hue khai mac trien lam ngay hoi non song - la phieu cua niem tin va trach nhiem hinh anh 1
Lãnh đạo thành phố Huế dâng hoa tại bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thông qua các tư liệu trưng bày, triển lãm nêu bật vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm phản ánh sự tham gia tích cực, trách nhiệm của nhân dân Huế trong các cuộc tổng tuyển cử và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp từ năm 1946 đến nay.

hue khai mac trien lam ngay hoi non song - la phieu cua niem tin va trach nhiem hinh anh 2
Các đại biểu nghe giới thiệu về triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”.

Huế là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có gần 10 năm sinh sống, học tập và tham gia các phong trào yêu nước. Hiện nay, địa phương còn lưu giữ khoảng 20 di tích và địa điểm lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 4 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

hue khai mac trien lam ngay hoi non song - la phieu cua niem tin va trach nhiem hinh anh 3
Đại biểu tham quan triển lãm.
hue khai mac trien lam ngay hoi non song - la phieu cua niem tin va trach nhiem hinh anh 4
Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý.
luc_luong_vu_trang_tham_gia_trong_cay_20260519113446.jpg

Vĩnh Long phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VOV.VN - Sáng nay (19/5), tại ấp Khoán Tiều (phường Trường Long Hòa), UBND tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Huế Huế khai mạc triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ
Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

VOV.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách "Lịch sử nước ta". Với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Lịch sử nước ta" tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. 

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

VOV.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách "Lịch sử nước ta". Với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Lịch sử nước ta" tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. 

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

VOV.VN - Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

VOV.VN - Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Lan tỏa hình ảnh Bác Hồ qua góc nhìn sáng tạo
Lan tỏa hình ảnh Bác Hồ qua góc nhìn sáng tạo

VOV.VN - Ngày nay, hình ảnh Bác Hồ không chỉ hiện diện trang trọng trong sách giáo khoa, tranh cổ động hay các công trình tưởng niệm, mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm sáng tạo, mang hơi thở mới của các bạn trẻ.

Lan tỏa hình ảnh Bác Hồ qua góc nhìn sáng tạo

Lan tỏa hình ảnh Bác Hồ qua góc nhìn sáng tạo

VOV.VN - Ngày nay, hình ảnh Bác Hồ không chỉ hiện diện trang trọng trong sách giáo khoa, tranh cổ động hay các công trình tưởng niệm, mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm sáng tạo, mang hơi thở mới của các bạn trẻ.

Suy ngẫm về tư tưởng "lấy dân làm gốc" nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Bác Hồ
Suy ngẫm về tư tưởng "lấy dân làm gốc" nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để suy ngẫm về tư tưởng "lấy dân làm gốc" của Bác, soi chiếu công cuộc đổi mới, tinh gọn bộ máy hiện nay, hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn...

Suy ngẫm về tư tưởng "lấy dân làm gốc" nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Bác Hồ

Suy ngẫm về tư tưởng "lấy dân làm gốc" nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Bác Hồ

VOV.VN - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để suy ngẫm về tư tưởng "lấy dân làm gốc" của Bác, soi chiếu công cuộc đổi mới, tinh gọn bộ máy hiện nay, hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn...

Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng
Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

VOV.VN - Tối 18/5, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

VOV.VN - Tối 18/5, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc