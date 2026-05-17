Rào đóng lối đi tự mở nguy hiểm băng qua đường sắt ở Huế

Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương triển khai rào đóng 2 lối đi tự mở tại Km 670+510 thuộc phường Phong Thái và Km 682+920 thuộc phường Hương An, thành phố Huế.

Lực lượng chức năng tổ chức rào đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt ở thành phố Huế

Theo đơn vị quản lý đường sắt, đây là các vị trí nằm trên đoạn cong, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do người dân thường xuyên băng qua đường ray. Trước khi triển khai rào đóng, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông đường sắt, hướng dẫn sử dụng các đường ngang hợp pháp để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Việc rào đóng được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu và nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương. Việc xóa bỏ các lối đi tự mở góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt, đồng thời từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Ngành đường sắt phối hợp với các cơ quan chức năng rào đóng các lối đi tự mở hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt

Đường sắt Bắc - Nam qua thành phố Huế dài khoảng 112km. Đến nay, ngành đường sắt đã xóa bỏ được 52 trong tổng số 90 lối đi tự mở tồn tại trước đó. Hiện vẫn còn 38 lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều vị trí chưa có rào chắn, thiếu biển cảnh báo và bị che khuất tầm nhìn.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết, ngành đường sắt đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát, khi có những sự cố và những hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt thì kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp tháo dỡ, tuyên truyền để người dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.