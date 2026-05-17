Rào đóng lối đi tự mở nguy hiểm băng qua đường sắt ở Huế

Chủ Nhật, 10:52, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương tại thành phố Huế tổ chức rào đóng, xóa bỏ thêm 2 lối đi tự mở nguy hiểm băng qua đường sắt Bắc - Nam.

Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương triển khai rào đóng 2 lối đi tự mở tại Km 670+510 thuộc phường Phong Thái và Km 682+920 thuộc phường Hương An, thành phố Huế.

Lực lượng chức năng tổ chức rào đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt ở thành phố Huế

Theo đơn vị quản lý đường sắt, đây là các vị trí nằm trên đoạn cong, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do người dân thường xuyên băng qua đường ray. Trước khi triển khai rào đóng, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông đường sắt, hướng dẫn sử dụng các đường ngang hợp pháp để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Việc rào đóng được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu và nhận được sự đồng thuận của người dân địa phương. Việc xóa bỏ các lối đi tự mở góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt, đồng thời từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Ngành đường sắt phối hợp với các cơ quan chức năng rào đóng các lối đi tự mở hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt

Đường sắt Bắc - Nam qua thành phố Huế dài khoảng 112km. Đến nay, ngành đường sắt đã xóa bỏ được 52 trong tổng số 90 lối đi tự mở tồn tại trước đó. Hiện vẫn còn 38 lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều vị trí chưa có rào chắn, thiếu biển cảnh báo và bị che khuất tầm nhìn.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chi nhánh Khai thác Đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết, ngành đường sắt đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát, khi có những sự cố và những hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt thì kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp tháo dỡ, tuyên truyền để người dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Viết bình luận

Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế

VOV.VN - Tối 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.

VOV.VN - Tối 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại làng Dương Nỗ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và học tập thời niên thiếu cách đây 128 năm.

Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm để phục vụ thi công

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

VOV.VN - Cục Cảnh sát giao thông đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Di sản Huế trở thành động lực phát triển

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986-2026)”, do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức ngày 12/5, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa.

VOV.VN - Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986-2026)”, do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức ngày 12/5, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa.

