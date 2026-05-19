  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
“Vũ Ngôn 2026”- phong cách bảo tồn văn hóa truyền thống của những người trẻ

Thứ Ba, 17:20, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm Chung kết cuộc thi “Vũ Ngôn 2026” đã diễn ra sôi động vào 18/5 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, thu hút hơn 500 khán giả theo dõi trực tiếp

Cuộc thi nhảy “Vũ Ngôn 2026” với chủ đề “Âm hưởng văn hóa dân gian”, không chỉ là sân chơi vũ đạo chuyên nghiệp mà còn là hành trình đưa di sản vào cuộc sống, để người trẻ tự tin kể câu chuyện bản sắc dân tộc bằng hơi thở đương đại.

Cuộc thi vũ đạo- một sân chơi sôi động cho học sinh, sinh viên Thủ đô

Cuộc thi “Vũ Ngôn 2026” do nhóm sinh viên Khoa Viết văn & Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) tổ chức. Sự kiện thu hút học sinh - sinh viên các trường THPT, đại học trên địa bàn Hà Nội tham dự, theo dõi. Được quảng bá tốt, chương trình đã tạo nên một “cơn sốt” nghệ thuật trong cộng đồng học sinh, sinh viên Thủ đô.

Vượt qua các vòng đối đầu kịch tính, 8 đội thi xuất sắc nhất lọt vào chung kết, thi triển tài năng và cùng nhau thắp sáng sân khấu đêm 18/5 bằng những màn trình diễn không chỉ bùng nổ về thị giác mà còn giàu giá trị nội dung, nghệ thuật.

Vũ công trẻ Lương Đỗ Tường Nhi (học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều - Long Biên) bày tỏ niềm vui sau khi hoàn thành phần thi của đội: “Mặc dù biết  có rất nhiều các anh chị lớn tuổi hơn, rất tài năng, rất giỏi; tuy nhiên, đội thi của chúng em muốn thử sức mình để có thể trau dồi, học hỏi thêm kỹ năng, kinh nghiệm từ những người có nhiều trải nghiệm hơn. Đồng thời, đây là cơ hội để chúng em mạnh dạn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn và sẵn sàng bước lên nhiều sân khấu hơn”.

Nhi nói thêm, có thể bài dự thi của nhóm chưa phải tốt nhất, ấn tượng nhất, nhưng đó là những gì các em tâm huyết nhất, phản ánh chân thực sự tìm tòi, khám phá và nỗ lực đưa văn hóa truyền thống lên sân khấu hiện đại. 

Chương trình là cách những người trẻ tự tạo cho mình cơ hội để thế hệ Gen Z bày tỏ sự quan tâm tới văn hóa - truyền thống. Chia sẻ về chương trình, sinh viên Nguyễn Ngọc Minh - trưởng Ban tổ chức cuộc thi nói: “Thay vì tiếp cận văn hóa theo cách truyền thống, chương trình trao cơ hội cho các bạn trẻ đưa di sản vào nghệ thuật trình diễn đương đại. Từ Tuồng, Chèo… đến trang phục áo bà ba, váy  thổ cẩm H'Mông… đều đã hiện diện trên sân khấu “Vũ Ngôn”. Điều này giúp các giá trị cốt lõi của dân tộc trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với cộng đồng người trẻ”.

Điểm ấn tượng nhất của “Vũ Ngôn 2026” chính là việc thiết lập một tiêu chuẩn vũ đạo hiện đại, tiệm cận với các xu hướng quốc tế như Urban Dance và Choreography. Tuy nhiên, thay vì sao chép các khuôn mẫu có sẵn, các bạn trẻ Gen Z đã biến mỗi tiết mục thành một không gian để đối thoại với thế giới bằng chính ngôn ngữ hình thể và cảm xúc của mình.

Có thể nói, cuộc thi “Vũ Ngôn 2026” là nỗ lực của những người trẻ tạo sân chơi để thể hiện tài năng, nơi vừa có giá trị giải trí, vừa có thể lan tỏa những thông điệp nhân văn - tích cực.

Văn hóa truyền thống được “đánh thức” theo cách rất riêng

Đề bài đặt ra cho vòng chung kết của cuộc thi là buộc đội thi tham dự phải lồng ghép các yếu tố văn hóa - truyền thống vào tác phẩm dự thi. Đây là nội dung được Ban giám khảo và khán giả mong chờ.  “Các đội sẽ cần phải thể hiện kỹ năng nhảy và múa của mình. Nhưng phải lồng ghép ở trong đó ít nhất một yếu tố của văn hóa dân tộc. Có thể là giai điệu của âm nhạc, cũng có thể là một trang phục, hay có thể là một động tác. Rất hay và tôi chờ đợi điều đó.” –TS. Trịnh Lê Anh - Ban giám khảo cuộc thi khẳng định. 

Ban Giám khảo cuộc thi (từ trái sang phái): vũ công Hoa Đức Công (Công Zẻo), MC BTV TS. Trịnh Lê Anh, vũ công Phạm Khánh Linh (Linh 3T) 

Các đội thi đều cho thấy nỗ lực trong quá trình khám phá và lồng ghép chất liệu văn hóa vào tác phẩm. Mỗi tiết mục đều được xây dựng như một câu chuyện có mở đầu, cao trào và chuyển tải một thông điệp riêng.

Thay vì đơn thuần phô diễn kỹ thuật nhảy múa, nhiều đội thi chú trọng tính câu chuyện – biến biên đạo thành một hình thức tự sự bằng chuyển động.

Có đội tái hiện hành trình gìn giữ bản sắc giữa nhịp sống hiện đại, có đội khai thác hình ảnh người phụ nữ vùng cao hay tinh thần đoàn kết trong văn hóa cộng đồng. Lại có đội thi đưa nghệ thuật Tuồng lên sân khẩu bằng vũ đạo rất sáng tạo.

Anh Phạm Khánh Linh (Linh 3T, thành viên Ban Giám khảo) chia sẻ: “Nếu nghệ thuật Tuồng được làm mới bằng chính vũ điệu hiện đại như thế này, và âm nhạc của loại hình nghệ thuật này được sử dụng như một chất liệu, sẽ có thể thu hút được đông người trẻ quan tâm tìm hiểu về Tuồng, sẽ góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ hôm nay”.

Đưa đạo cụ và âm nhạc của nghệ thuật Tuồng vào phần dự thi
Các thí sinh thể hiện tài năng bằng lồng ghép yếu tố văn hóa truyền thống với các kỹ thuật biên đạo khó

Các đội thi không sao chép, bắt chước vũ điệu đang thịnh hành của nước ngoài mà chủ động tiếp biến, kết hợp Urban Dance và Choreography với chất liệu văn hóa Việt Nam để tạo nên dấu ấn riêng. Qua từng tiết mục, thế hệ Gen Z đã chứng minh rằng văn hóa nghệ thuật truyền thống hoàn toàn có thể chuyển động cùng nhịp sống hiện đại nếu được tiếp cận bằng tư duy sáng tạo và tình yêu bản sắc dân tộc. 

Chị Trần Thị Hương Giang (22 tuổi) khán giả theo dõi chương trình chia sẻ: “Tôi bất ngờ vì không nghĩ những vật dụng quen thuộc như nón lá, dải lụa lại có thể kết hợp cùng vũ đạo hiện đại hợp lý đến như vậy”. 

Đội thi sử dụng nón lá, dải lụa cùng các động tác vũ đạo kết hợp múa dân gian và hiện đại
Hào hứng nhận kết quả chung cuộc sau một hành trình nỗ lực

 Qua những chất liệu dân gian của các tiết mục, người trẻ kể câu chuyện về lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ cội nguồn một cách tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Cuộc thi khép lại với những dư âm đẹp đẽ, là lời khẳng định của giới trẻ sẵn sàng nhận vai trò tiên phong trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của người Việt./.

CTV Thành Công/VOV.VN
ảnh: BTC
Tag: Vũ Ngôn 2026
Giới trẻ tìm về với công nghệ hoài cổ, trải nghiệm cảm xúc khác biệt

VOV.VN - Trong thời đại số, nhiều bạn trẻ lại tìm về máy ảnh film, đĩa than như một cách sống chậm. Không chỉ là thú chơi, công nghệ hoài cổ còn mang đến trải nghiệm cảm xúc khác biệt, giúp họ kết nối sâu hơn với từng khoảnh khắc và âm nhạc.

Gen Z đánh thức “Sắc họa Kim Hoàng” trong không gian văn hóa đương đại

VOV.VN - Sáng 16/5, triển lãm và workshop “Sắc họa Kim Hoàng” đã chính thức diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, mở ra không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo do chính những người trẻ thực hiện, với sự tham gia hướng dẫn của nghệ nhân tranh Kim Hoàng Đào Đình Chung.

“Điểm tựa” nào cho Gen Z trong xã hội biến động?

VOV.VN - Khi thành công bị đồng nhất với tiền bạc, danh tiếng hay hình ảnh hào nhoáng, nhiều bạn trẻ dễ sốt ruột, tự ti, thậm chí lựa chọn con đường không phù hợp chỉ để chạy theo những chuẩn mực bên ngoài.

