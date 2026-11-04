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World Master Tea Vietnam - Đánh thức sức sáng tạo từ trà Việt

Thứ Tư, 15:44, 04/11/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, cuộc thi World Master Tea Vietnam là nơi hội tụ những nghệ nhân pha chế, tôn vinh giá trị của trà, khơi mở những ý tưởng mới trong chế biến, thưởng thức, đồng thời lan tỏa văn hóa trà gắn với trải nghiệm vùng nguyên liệu và phát triển du lịch.

Trong bối cảnh thị trường đồ uống không ngừng đổi mới, trà đang mở ra những hướng tiếp cận sáng tạo, kết nối giá trị truyền thống với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Từ nguyên liệu quen thuộc, những người trẻ đang tìm tòi, phát triển công thức, xây dựng sản phẩm và kể những câu chuyện mới về trà Việt. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị cây chè, những sáng tạo này còn tạo cơ hội kết nối trà với văn hóa, du lịch và công nghiệp dịch vụ, từng bước đưa hương vị trà Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

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Không gian hội thi 

Theo chị Đinh Thị Mai Thảo, đến từ Bắc Ninh, thành viên đội thi Hoàng Trà thì trà không chỉ là thức uống, mà còn là nét văn hóa, nghệ thuật và nguồn cảm hứng sáng tạo.

“Đây là một cuộc thi về trà nhưng mà những người tham gia là những người trẻ nên em kỳ vọng rằng sau khi chương trình được phát sóng thì thế hệ trẻ sẽ quan tâm nhiều hơn về lĩnh vực trà. Trước tiên là về trà truyền thống, các cô các bác, thế hệ cha ông đã bỏ rất nhiều công sức để gìn giữ nét văn hóa trà truyền thống. Bây giờ, các bạn trẻ có thể bằng sức ảnh hưởng của mình quan tâm đến trà truyền thống, sau đó mang trà truyền thống bằng sức sáng tạo của tuổi trẻ kết hợp để tạo ra những loại trà hiện đại, đưa trà của mình vươn xa không chỉ ở Việt Nam mà còn ra thế giới nữa", chị Đinh Thị Mai Thảo chia sẻ.

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Các đội thi cho thấy sự sáng tạo, tỉ mỉ và quyết tâm trong các phần thể hiện

Cuộc thi được tổ chức qua 6 vòng, từ tuyển chọn trực tuyến, phỏng vấn đến trải nghiệm, sáng tạo và trình diễn pha chế trà. Tại vòng Casting Online, Ban Giám khảo chấm hồ sơ, video và lựa chọn 40 thí sinh phỏng vấn, từ đó chọn Top 20 vào vòng tiếp theo. Các thí sinh trải qua những thử thách về khám phá văn hóa trà, sáng tạo công thức pha chế và kinh doanh thực tế để chọn ra Top 10. Chung kết gồm phần thi kết hợp trà với ẩm thực và thiết kế trải nghiệm trà, pha chế, thuyết trình, qua đó tìm ra Quán quân cuộc thi.

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Các thí sinh trải 6 vòng thi từ trực tuyến đến thực tế

Với hành trình trải qua sáu vòng thi gắn liền với trải nghiệm thực tế, World Master Tea Vietnam 2026 không chỉ là sân chơi tìm kiếm những tài năng pha chế, mà còn mở ra cơ hội để trà Việt được làm mới bằng tư duy sáng tạo và những ý tưởng kinh doanh hiện đại. Từ khám phá vùng nguyên liệu, sáng tạo sản phẩm đến thử thách thương mại, cuộc thi góp phần nâng tầm giá trị cây chè, lan tỏa văn hóa trà và quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến bạn bè trong nước, quốc tế.

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Mỗi thí sinh mang đến sự đam mê, sáng tạo cùng quyết tâm cao nhất

Anh Hồ Vũ Ngọc Huy, đến từ Hà Nội, thành viên đội thi Hắc Trà chia sẻ: “Chúng em sử dụng nguyên liệu vỏ bưởi tươi, có tính ấm, hướng đến những khách hàng quan tâm đến trà, sức khỏe và làm đẹp. Đây là một cuộc thi lớn, và Thái Nguyên cũng là vùng đất có vị thế trong sản xuất, xuất khẩu trà trên thế giới. Em hiểu rằng cuộc thi không chỉ là pha chế, mà còn gắn với những nét văn hóa, truyền thống và kể câu chuyện của Việt Nam, đưa những giá trị ấy vươn ra thế giới”.

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World Master Tea Vietnam 2026 thu hút sự quan tâm của người yêu thích trà

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm và sáng tạo, World Master Tea Vietnam 2026 không chỉ góp phần quảng bá văn hóa trà, sản phẩm chè và tiềm năng du lịch địa phương, mà còn tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, người làm nghề và cộng đồng, cùng tìm kiếm những hướng đi mới cho ngành trà.

Đặc biệt, việc đưa trà truyền thống vào các công thức đồ uống hiện đại đang mở ra những trải nghiệm mới cho người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm chè Thái Nguyên.

Anh Triệu Son, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên đánh giá: “Các bạn trẻ đã cải tiến những dòng đồ uống có kết hợp sản phẩm trà Thái Nguyên. Tôi thấy rất tuyệt vời. Khi thưởng thức, tôi cảm nhận được hương vị đặc trưng riêng, kết hợp với sự thanh mát. Theo tôi, dòng đồ uống này phù hợp với nhiều lứa tuổi. Một sản phẩm có thể chinh phục khẩu vị của nhiều đối tượng người tiêu dùng thì sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn”.

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Cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh trà Thái Nguyên tới bạn bè trong và ngoài nước

Giải Quán quân - World Master Tea Vietnam năm 2026 trao cho 01 thí sinh có điểm chung cuộc cao nhất tại Vòng 6. Tổng giá trị giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm: Cúp và Chứng nhận Quán quân; 50.000.000 đồng tiền mặt từ Ban Tổ chức; quà tặng, hiện vật từ nhà tài trợ trị giá 50.000.000 đồng. Với những giải thưởng có giá trị cùng các danh hiệu được trao, World Master Tea Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận tài năng, bản lĩnh và sức sáng tạo của các thí sinh, mà còn tiếp thêm động lực để những người trẻ tiếp tục hành trình đổi mới, lan tỏa văn hóa trà. Qua đó, góp phần nâng tầm giá trị chè Thái Nguyên, khẳng định sức hấp dẫn của trà Việt và mở rộng cơ hội đưa văn hóa trà đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

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Những người phụ nữ đưa hương chè Thái Nguyên bay xa

VOV.VN - Từ tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng đến tìm đầu ra cho sản phẩm, phụ nữ đang khẳng định vai trò trong xây dựng thương hiệu chè Thái Nguyên. Bằng sự tâm huyết và đổi mới, họ góp phần gìn giữ nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người làm chè.

Công Luận - Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
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