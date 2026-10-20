Những người phụ nữ đưa hương chè Thái Nguyên bay xa

Để đưa những sản phẩm trà Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao là quá trình tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và tìm cách đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong hành trình ấy, sự chủ động gìn giữ kinh nghiệm truyền thống, đồng thời đổi mới cách sản xuất, chế biến và kinh doanh của nhiều phụ nữ luôn được khẳng định với những dấu ấn đậm nét.

Cây chè hướng tới mục tiêu thành ngành hàng tỉ đô cho Thái Nguyên

Tại Tân Cương, bà Đoàn Thị Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt, gắn bó với cây chè từ khi còn trẻ. Khi thành lập hợp tác xã năm 2016, bà cùng các thành viên bắt đầu tổ chức lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng liên kết với người trồng chè. Đến nay, hợp tác xã liên kết với hàng trăm hộ dân. Hai sản phẩm chè Đinh và chè Tôm Nõn của HTX Hảo Đạt đã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Bà Hảo cho biết, mục tiêu của hợp tác xã là vừa nâng chất lượng sản phẩm, vừa cải thiện hiệu quả sản xuất cho người trồng chè.

“Chúng tôi là những người nông dân tâm huyết với cây chè, luôn mong muốn cùng bà con phát triển cây chè theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích và nâng cao thu nhập. Khi áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cây chè có thể cho thu hoạch nhiều lứa trong năm, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Chúng tôi cũng mong muốn gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trà Thái Nguyên, để cây chè ngày càng phát triển và mang lại thu nhập tốt hơn cho người dân", bà Đoàn Thị Hảo chia sẻ.

Chị em phụ nữ giữ vai trò quan trọng từ khâu trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm chè

Ở Tân Cương, đổi mới không chỉ diễn ra trong khâu chế biến. Đến nay, xã Tân Cương có gần 185 ha chè đạt tiêu chuẩn VietGAP, 15 ha chè hữu cơ; toàn xã có 24 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao. Một số hộ đã sử dụng hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại, giúp chủ động hơn trong chăm sóc cây chè.

Địa phương cũng đang kết nối nghề chè với du lịch trải nghiệm, để du khách có thể tìm hiểu quy trình hái, sao chè và văn hóa trà. Những hướng đi này mở rộng vai trò của người làm chè, từ sản xuất nguyên liệu đến giới thiệu sản phẩm và câu chuyện của vùng trà.

Những người phụ nữ góp vai trò quan trọng cho sự phát triển của ngành chè Thái Nguyên

Cùng ở vùng chè Tân Cương, bà Nguyễn Thị Hương Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Hương Vân Trà, chọn hướng nâng giá trị sản phẩm bằng việc kết hợp kinh nghiệm làm trà với quy trình sản xuất được chuẩn hóa. Hai sản phẩm Ngọc Xuân Trà Hương Vân và Tam Phúc Trà Hương Vân đã đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Hợp tác xã đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí sản xuất hữu cơ.

“Để khẳng định vị thế của trà Thái Nguyên nói chung và sản phẩm Hương Vân Trà nói riêng, chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí sản xuất hữu cơ. Khi cải tạo được đất, cải thiện các chỉ số trong đất thì cây chè sẽ sinh trưởng tốt hơn, nâng cao cả chất lượng và năng suất. Quan trọng hơn, hướng đi này còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hướng tới những giá trị phát triển bền vững", bà Vân cho biết.

Còn ở xã La Bằng, bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Chè La Bằng, tiếp tục tìm cách đưa sản phẩm địa phương đến thị trường rộng hơn. Sản phẩm Thanh Hải Trà - Trà Tôm Nõn Thượng hạng của hợp tác xã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2026. Với bà Hải, danh hiệu có được từ sự chung sức, đồng lòng của các thành viên HTX và người dân trong vùng nguyên liệu, nhất là việc tuân thủ quy trình sản xuất hữu cơ.

Những đồi chè xanh mướt có bàn tay chăm sóc của chị em phụ nữ

“Để sản phẩm của hợp tác xã đạt OCOP 5 sao, trước hết là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên và sự chung sức, đồng lòng của người dân La Bằng trong việc sản xuất theo quy trình hữu cơ. Chứng nhận 5 sao cũng là cánh cửa mở ra cơ hội để chè Thái Nguyên vươn xa hơn", bà Hải cho hay.

Bên cạnh những người đã nhiều năm gắn bó với nghề, các nữ giám đốc hợp tác xã cũng đang đưa thiết bị và kiến thức mới vào khâu chế biến. Chị Trần Thị Trang, Giám đốc Hợp tác xã chè Búp Ngọc, xã Phú Thịnh cho biết, hợp tác xã đầu tư máy sấy thăng hoa, máy sao chè và kho lạnh; các thành viên thường xuyên cập nhật kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thị hiếu người mua.

Bằng kinh nghiệm, sự tỉ mỉ và đôi bàn tay khéo léo, phụ nữ góp phần nâng cao chất lượng, giá trị cây chè

“Hợp tác xã đã đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại như máy sấy thăng hoa, các dòng máy sao chè và kho lạnh để giữ được hương vị của chè Thái Nguyên. Các thành viên cũng thường xuyên cập nhật kiến thức mới, tìm hiểu công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và đưa thương hiệu chè Thái Nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng”, chị Trần Thị Trang, Giám đốc Hợp tác xã chè Búp Ngọc, xã Phú Thịnh bày tỏ.

Từ liên kết người trồng chè, chuẩn hóa quy trình đến đầu tư thiết bị, mỗi hợp tác xã đang chọn một cách làm phù hợp với điều kiện của mình. Những thành công trong xây dựng và khẳng định thương hiệu chè của mỗi HTX đều có dấu ấn đậm nét của người phụ nữ từ việc tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Những nỗ lực ấy giúp gìn giữ nghề chè bằng cách làm mới, đồng thời tạo thêm cơ hội nâng giá trị sản phẩm và thu nhập cho người làm chè Thái Nguyên.