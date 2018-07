10 đối tượng gây rối tại Phan Rí Cửa lĩnh án tù

Sáng nay (23/7), Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án "gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 10/6/2018 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

An ninh được thắt chặt tại phiên tòa.



Theo cáo trạng, khoảng 8h sáng 10/6/2018 có rất nhiều người dân (phần lớn là những công dân cư trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) kéo nhau đến tụ tập trên Quốc lộ 1A, khu vực cầu Nam thuộc địa bàn thôn Lâm Lộc, xã Hòa Minh.

Một số đối tượng đã thực hiện hành vi hô hào, phá phách, dùng các hung khí như: Gạch, đá, cây ném và đánh lực lượng công an, cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng và giải tán đám đông, gây thiệt hại nhiều xe mô tô, ô tô các loại, chặn các phương tiện tham gia giao thông, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A. Cho đến 23h cùng ngày đám đông mới giải tán.

Trong khoảng thời gian trên, mặc dù các ban ngành chức năng, lực lượng công an các cấp huyện, tỉnh và chính quyền địa phương phối hợp đến làm nhiệm vụ giải thích, vận động, ngăn chặn và yêu cầu giải tán, nhưng các đối tượng không chấp hành.

Nhiều người còn la lối, tấn công ồ ạt vào lực lượng cảnh sát cơ động từ khu vực cầu Nam đến khu vực cây xăng Lê Sinh trên đoạn đường dài 900 m, gây thương tích một số chiến sĩ công an, làm hư hỏng 2 xe xô tô và 2 xe ô tô là tài sản nhà nước, gây ách tắc giao thông trên diện rộng suốt 15 giờ đồng hồ trên tuyến Quốc lộ 1A.

Các bị cáo tại phiên tòa.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong xác định, 10 bị cáo trên đã tham gia vào vụ gây rối trật tự trên Quốc lộ 1A. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong xác định các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”, có tình tiết định khung hình phạt tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Dùng hung khí”, “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng” và “Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng”. Tội phạm và hình phạt quy định tại các điểm b, c và đ, khoản 2, Điều 318 của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm trở về gia đình, trở thành người công dân tốt.

Phiên tòa diễn ra ngày 23/7/2018.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Phạm Sang và Đỗ Văn Ngọc mức án 3 năm 6 tháng tù giam; Ngô Văn Đạt và Nguyễn Chương mức án 3 năm tù giam; Ngô Đức Duyên, Phan Thanh Nam, Nguyễn Ngọc Sang và Lê Văn Liêm mức án 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Văn Mẹo và Nguyễn Minh Kha mức án 2 năm tù giam.

Trong vụ án này còn có một số đối tượng khác có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người thi hành công vụ và gây thiệt hại về tài sản của nhà nước. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau./.

Người dân Bình Thuận: Tòa xét xử thích đáng các đối tượng gây rối VOV.VN - Đây là phiên tòa đầu tiên xét xử các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn Phan Thiết và Phan Rí, tỉnh Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11/6. Xét xử 7 đối tượng gây rối tại Bình Thuận: Mức án cao nhất 30 tháng VOV.VN - Trong số 7 bị cáo được đưa ra xét xử, có một trường hợp được hưởng án treo, các bị cáo khác lãnh án từ 24 tháng đến 30 tháng tù. Chủ tịch tỉnh Bình Thuận: “Vụ gây rối là bài học lớn” VOV.VN -Chủ tịch tỉnh Bình Thuận cho hay, việc mất an ninh trật tự vừa qua (ngày 10-11/6) do diễn biến phức tạp trong một bộ phận nhân dân.