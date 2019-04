Cần Thơ: Nhà báo vòi 700 triệu bị tuyên phạt 4 năm tù

Ngày (16/4) Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ và tuyên phạt Phạm Lê Hoàng Uyển (42 tuổi, ngụ TP.HCM nguyên Trưởng văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập ) 4 năm tù và Võ Hoàng Hà (40 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Bị cáo Phạm Lê Hoàng Uyển bị tuyên phạt 4 năm tù

Trước đó, tại phiên sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, HĐXX đã chuyển tội danh của hai bị cáo Uyển và Hà từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang “Môi giới hối lộ” và đã tuyên phạt bị cáo Uyển 4 năm tù, Hà 2 năm tù cùng về tội “Môi giới hối lộ”. Đồng thời, tòa sơ thẩm cũng kiến nghị cơ quan điều tra xem xét dấu hiệu tội đưa hối lộ đối với ông Long. Sau đó, VKSND TP Cần Thơ có quyết định kháng nghị bản án nói trên của TAND quận Ninh Kiều.



Tại phiên tòa hôm nay, VKSND TP Cần Thơ đề nghị TAND TP xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng 2 bị cáo Uyển và Hà phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 280 triệu đồng của ông Võ Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Cao Thắng và Công ty CP Quốc tế Ước mơ Việt đưa cho Uyển; không kiến nghị xử lý ông Long tội “Đưa hối lộ”.



Bị cáo Võ Hoàng Hà bị tuyên phạt 2 năm tù

HĐXX nhận định, mặc dù không có khả năng thực hiện việc gỡ bài nhưng Uyển vẫn yêu cầu ông Long đưa 700 triệu đồng. Sau ông Long thỏa thuận đưa trước cho Uyển 280 triệu đồng. Số tiền còn lại sau khi Uyển thực hiện xong thì ông Long sẽ thanh toán. Đến ngày 6/8/2017, ông Long hẹn Uyển và Hà xuống Cần Thơ nhận tiền thì bị bắt quả tang.



Tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo bị quy kết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng của VKSND quận Ninh Kiều là có cơ sở. Do không chứng minh vai trò của Yến Thy trong vụ án và các chứng khác nên tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo tội “Môi giới hối lộ đã tuyên” là chưa chính xác. Chính vì vậy, kháng nghị của VKSND TP Cần Thơ đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng thay đổi tội danh đối với hai bị cáo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có cơ sở chấp nhận. Về nội dung kháng nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 280 triệu đồng, tòa phúc thẩm không chấp nhận.



Đối với các lý do kháng cáo của bị cáo Uyển nêu tòa phúc thẩm cho rằng không phải là tình tiết mới so đối với giai đoạn xét xử sơ thẩm. HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Uyển 4 năm tù, Hà 2 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng với mức phạt của TAND quận Ninh Kiều đã tuyên trước đó về tội “Môi giới hối lộ”./.