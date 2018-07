Cảnh giác với tội phạm mua bán người ở Lạng Sơn

Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và việc kết bạn, làm quen qua mạng xã hội rất đơn giản, nhiều đối tượng dễ dàng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái để lừa bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Trần Lệ Thanh

Đầu tháng 4 năm nay, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người, bắt 4 đối tượng gồm: Trần Lệ Thanh (SN 1997) cùng em trai là Trần Long (SN 1999); Dương Văn Hậu (SN 1998) có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Giang và Chu Thị Thu Thủy (SN 2000, trú tại tỉnh Bắc Ninh) khi các đối tượng này đang lừa dẫn hai cô gái trẻ 16 tuổi và 21 tuổi sang Trung Quốc để bán.

Được giải cứu khỏi bọn buôn người, một trong hai nạn nhân kể lại: "Đầu tiên, tôi kết bạn Zalo với Long và Hậu. Trò truyện với nhau một thời gian, Hậu và Long rủ đi uống nước. Chị Thanh, chị Thủy, Long, Hậu có rủ tôi lên Lạng Sơn đi chùa chơi. Đi chùa xong, chị Thanh đưa tôi đi làm giấy thông hành nhưng không nói là sang Trung Quốc, chỉ nói là đi chợ chơi".

Đối tượng Chu Thị Thu Thủy

Không may mắn như hai nạn nhân trên, nạn nhân Cầm Thị T. (ở Bản Hà, phường Chiềng An, thành phố Sơn La) sau hơn 20 năm bị lừa bán sang Trung Quốc mới tìm được đường về nhà. Khi được công an tỉnh Lạng Sơn giải thoát và đưa về gia đình, chị đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của đối tượng lừa bán chị sang Trung Quốc. Dù vậy, cuộc sống hơn 20 năm qua luôn là nỗi ám ảnh đối với chị.

"Nó rủ tôi đi học cắt tóc, thế là tôi đi cùng. Đến tối thứ hai, họ bảo tôi đi tắm, rồi họ cho mình uống nước, thế là mình ngủ luôn không biết gì cả. Hôm sau tỉnh dậy, chẳng biết mình đang ở đâu. Nghe người ta nói tôi không hiểu. Khu vực mà chúng bán tôi đến xa lắm, ở chỗ đấy không có đường. Có một cái hang sâu, một cái xóm, chỉ có mấy cái nhà thôi", chị T nhớ lại.

2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 36 đối tượng mua bán người, mua bán trẻ em với 24 nạn nhân; tổ chức tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ 60 nạn nhân bị mua bán trở về. Từ đầu năm đến nay, riêng lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã ngăn chặn được 8 vụ lừa bán người sang Trung Quốc, giải cứu được 10 nạn nhân.

Thiếu tá Phạm Chí Hà - Đội trưởng Đội trinh sát tuyến, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Thời gian vừa qua, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã triệt phá nhiều đường dây đưa người vượt biên trái phép liên quan đến hành vi mua bán người. Các đối tượng mua bán người hoạt động rất tinh vi, chúng lợi dụng triệt để lọa hình du lịch như các tua du lịch, các công ty lữ hành, vận chuyển người từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nội Bài. Sau đó, từ Hà Nội lên Lạng Sơn và đưa người qua biên giới, vượt biên trái phép sang Trung Quốc, đối tượng chính là phụ nữ Việt Nam và Campuchia. Dùng vật chất để dụ dỗ, tạo cho nạn nhân một niềm tin sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm công việc với mức lương rất cao".

Các đối tượng tại Cơ quan cảnh sát điều tra

Nhiều cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc, người thì bị bán vào ổ mại dâm, người thì bị bán làm vợ cho đàn ông nghèo ở vùng nông thôn, cuộc sống cực khổ. Đối tượng phạm tội chủ yếu là người lười lao động, khi bán được một nạn nhân thu được một khoản tiền lớn lại tiếp tục đầu tư lừa các nạn nhân khác. Thậm chí có những đối tượng đã từng là nạn nhân, sau khi quay về nước lại lừa gạt, dụ dỗ người khác. Điển hình như đối tượng Trần Lệ Thanh.

Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận: "Em bảo Long với Hậu tìm bạn gái qua Zalo rồi rủ sang Trung Quốc, Bằng Tường chơi. Bọn em đi làm giấy tờ nhưng chưa kịp đưa sang gặp ông béo thì bị đưa về đây".

Thủ đoạn buôn bán người ngày càng tinh vi. Bởi vậy, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi gia đình cần chú ý trong việc quản lý, chăm sóc giáo dục con cái, nâng cao hiểu biết, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Đặc biệt là giới trẻ hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong cuộc sống để không trở thành nạn nhân./.