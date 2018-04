Công an điều tra vụ bé trai 8 tuổi bị sát hại khi đang trông em

1. Vụ cháu bé 8 tuổi bị sát hại: Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé Vũ Hoàng A. (8 tuổi, ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, cháu bé bị người lạ chém 2 nhát dao vào người. "Chúng tôi cho rằng, vụ việc là do liên quan đến công việc làm ăn của bố cháu bé, hung thủ đã bỏ trốn, tôi mong sớm bắt được kẻ gây án để trừng trị theo pháp luật". Trong ảnh: Mẹ cháu bé đau đớn trước cái chết của con trai. Trước đó, vào tối 14/4, chồng chị Thu không có ở nhà, chị chạy ra ngoài mua mỳ tôm và ít hoa quả, bánh trái cho gia đình. 20 phút sau, khi quay trở về nhà chị bàng hoàng nhìn thấy con trai nằm gục bên vũng máu dưới nền nhà. Sau khi được đưa cấp cứu, cháu bé đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong ảnh: Ông Vũ Xuân Dụng- cụ nội cháu bé lặng lẽ thắp hương cho cháu A. bên bàn thờ lập tạm. Lãnh đạo UBND xã Đạo Tú xác nhận đã xảy ra vụ việc trên tại địa bàn. Theo địa phương, những ngày qua, trong xã xảy ra nhiều vụ ẩu đả do tranh chấp đất đai. Bố của bé trai là một trong những người tham gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ vụ án mạng. 2. Vụ người phụ nữ bán thịt lợn bị sát hại dã man: Ngày 15/4, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, các lực lượng nghiệp vụ đang tập trung truy bắt Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh). Đây là nghi can chính trong vụ án “Giết người và Cướp tài sản” xảy ra tại phường 2 (thị xã Duyên Hải). Trong ảnh, chân dung Kim Thành Hưng, nghi can chính trong vụ án. (Ảnh: Công an nhân dân) Hưng có nhiều đặc điểm nhận dạng cao 1,68 mét, bị hỏng mắt phải, ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt… và từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.(Ảnh: CAND) Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị, người dân phát hiện thông tin về đối tượng phải báo ngay cho Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh (địa chỉ: khóm 1, phường 7, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) cùng số điện thoại 02943.842.974 và 0913.657.139 gặp đồng chí Sơn Việt Hùng. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Tuổi Trẻ) 3. Vụ đâm người tình tử vong rồi tự đâm mình: PC 45 Công an TP Cần Thơ, ngày 14/4 cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Tín (34 tuổi), ngụ ở ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ để điều tra về hành vi “giết người”. Trước đó, Tín dùng dao Thái Lan đâm vào ngực chị H. rồi đi ra đứng trước cổng rào nhà chị H. Sau đó, đối tượng lấy cây dao vừa đâm chị H. tự đâm vào bụng mình một nhát. Trong ảnh: Đối tượng Lê Thành Tín được điều trị tại bệnh viện. 4. 20 đối tượng đá gà ăn tiền nháo nhào bỏ chạy khi thấy công an: Hơn 10h sáng 15/4, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Công an huyện Long Hồ và Công an xã Phú Đức ập vào bắt quả tang hơn 20 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu vực ấp An Thành, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đều tháo chạy khỏi hiện trường. 5. Bắt giữ người trái phép để đòi nợ: Ngày 15/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa khởi tố và tạm giam 6 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật

