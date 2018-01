Hành trình 14 ngày bỏ trốn của Vũ 'nhôm'

Video: Cận cảnh công an áp giải Vũ "nhôm" tại sân bay Nội Bài (theo Báo Giao thông)

Chiều 4/1, Bộ Công an phát đi thông báo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận, bắt bị can Phan Văn Anh Vũ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sự việc này chính thức đánh dấu chấm hết cho hành trình bỏ trốn của Vũ "nhôm" kể từ khi bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét nhà, phát lệnh truy nã cách đây 14 ngày.

Khám xét ngôi nhà vắng chủ của Vũ "nhôm"

Tối 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an khám xét nhà riêng của ông Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Nhiều xe công vụ đậu trước cửa nhà riêng Vũ "nhôm", lực lượng CSGT TP Đà Nẵng được điều động đến tuyến phố nơi ông Vũ sinh sống để điều tiết giao thông, chống ách tắc vì có quá nhiều người tập trung tại đây.

Lực lượng chức năng khám xét nhà Vũ "nhôm" ngày 21/12.

Đến 21h25', xe của Bộ Công an đi ra từ tầng hầm khu nhà của ông Vũ "Nhôm", lực lượng công an cũng rời đi. Tuy nhiên, trên những chuyến xe rời đi ấy không hề có hình bóng Phan Văn Anh Vũ.

Ông Vũ "nhôm" đã đột nhiên mất tích. Nhiều câu chuyện, kịch bản về hành trình bỏ trốn của Vũ "nhôm" bắt đầu được thêu dệt và lan truyền trong dư luận xã hội.

Khởi tố và phát lệnh truy nã

Tối 22/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã công bố Quyết định khởi tố bị can ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ.

Lệnh truy nã của Vũ 'Nhôm' được Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an công bố.

Quyết định khởi tố bị can được công bố tại nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ (ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Nhưng khi xác định được bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21/12.

Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) bị khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”.

Bị tạm giữ tại Singapore

Sau khi biến mất đầy bí ẩn, chiều 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) xác nhận tạm giữ người tên "Phan Van Anh Vu" vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh.

Thông báo về người tên "Phan Van Anh Vu" bị giữ của Cơ quan Xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore.

Trước đó, The Straits Times dẫn lời người nhận là luật sư của Phan Van Anh Vu nói ông bị giữ tại Singapore. Theo tờ báo Singapore, vị luật sư cho biết thân chủ bị giữ khi đang tìm cách rời khỏi Singapore ở Cửa khẩu Tuas ngày 28/12.

Báo Straits Times cũng đăng tải nhiều thông tin về nhân vật có tên Phan Van Anh Vu và trong những bài viết tờ báo này có dẫn ảnh đại diện rất giống với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm" - Người đang bị Cơ quan An ninh Bộ Công an truy nã về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước").

Luật sư này cũng cho biết, tình hình sức khỏe của ông Phan Van Anh Vu hiện không ổn.

Video: Bộ Công an tiếp nhận Vũ "nhôm"

Bị trục xuất khỏi Singapore

Chuyến bay đưa Vũ "Nhôm' về Việt Nam hạ cánh lúc 15h46' tại sân bay Nội Bài.

Hãng Reuters ngày 4/1 đưa tin Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã thông báo lệnh trục xuất Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã.

Ông Phan Văn Anh Vũ bị chính phủ Singapore có lệnh chính thức trục xuất vì ngoài Hộ chiếu Việt Nam còn mang theo hộ chiếu nữa của một quốc gia khác. Như vậy, ông Vũ đã đã vi phạm luật cư trú, đi lại của Singapore khi sử dụng hai hộ chiếu khác nhau.

Chiều 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm")./.

Phan Văn Anh Vũ - từ đại gia bất động sản ở Đà Nẵng đến lúc bị bắt VOV.VN - Phan Văn Anh Vũ nổi tiếng ở Đà Nẵng bởi sở hữu nhiều khu đất đắc địa. Bị can Vũ bị điều tra về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật của Nhà nước.