Nóng 24h: Vũ “nhôm” bị bắt sau 14 ngày bỏ trốn

1. Bộ Công an đã tiếp nhận, bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") SN 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. 2. Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm, giết cô gái chăn dê: Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết, sáng 4/1, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thanh Đới (SN 1996, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về nghi án hiếp dâm, giết hại cô gái chăn dê vừa xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là chị Trần Thị Thu H. (SN 1991, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn). 3. Trưởng Công an xã nổ súng bắn Chủ tịch xã: Ngày 9/11/2017, Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND cùng xã bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Chiều 4/1, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, đồng thời cho ông Thấu được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng 4 phát đạn. 4. Vụ bãi phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh: Đại tá Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện lời khai của chủ kho phế liệu nơi vừa xảy ra vụ nổ ở Bắc Ninh khiến 2 cháu bé tử vong và nhiều người bị thương vẫn còn nhiều mâu thuẫn, chưa có kết luận. Hiện sự việc đã được bàn giao Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh. Vật chứng liên quan cũng được đưa đi giám định để làm rõ theo quy định. 5. Lời khai của tài xế taxi kề dao cướp tài sản cô gái trẻ: Lái xe Uber Nguyễn Thiện Trung (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TPHCM) khai nhận thấy nữ hành khách sang trọng, dùng điện thoại xịn nên nảy sinh ý định cướp. Hắn khóa cửa xe, rút dao đe dọa buộc người này đưa túi xách có 8 triệu đồng, 200 USD, thẻ ngân hàng... và buộc nạn nhân cung cấp mật khẩu điện thoại iPhone 7 Plus để sử dụng. Trong ảnh: Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vnexpress) Nạn nhân xin giữ lại điện thoại nhưng gã tài xế vung dao dọa, cô gái chống trả nên bị cứa đứt tay. Sợ hãi trước sự hung hãn của tên cướp, nạn nhân đành nói mật khẩu và được anh ta thả xuống đường. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Dân Trí) 6. Vụ lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong: Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), người lái xe gây tai nạn về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trong ảnh: Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Thanh Niên) 7. Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm: Theo kế hoạch, ngày 8/1, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên toà xét xử giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm./.

1. Bộ Công an đã tiếp nhận, bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") SN 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") SN 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. 2. Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm, giết cô gái chăn dê: Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết, sáng 4/1, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thanh Đới (SN 1996, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về nghi án hiếp dâm, giết hại cô gái chăn dê vừa xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là chị Trần Thị Thu H. (SN 1991, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn).

Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết, sáng 4/1, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thanh Đới (SN 1996, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về nghi án hiếp dâm, giết hại cô gái chăn dê vừa xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là chị Trần Thị Thu H. (SN 1991, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn). 3. Trưởng Công an xã nổ súng bắn Chủ tịch xã: Ngày 9/11/2017, Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND cùng xã bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Chiều 4/1, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, đồng thời cho ông Thấu được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng 4 phát đạn. Ngày 9/11/2017, Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng Công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND cùng xã bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Chiều 4/1, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, đồng thời cho ông Thấu được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã Nghi Quang bị trúng 4 phát đạn. 4. Vụ bãi phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh: Đại tá Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện lời khai của chủ kho phế liệu nơi vừa xảy ra vụ nổ ở Bắc Ninh khiến 2 cháu bé tử vong và nhiều người bị thương vẫn còn nhiều mâu thuẫn, chưa có kết luận. Hiện sự việc đã được bàn giao Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh. Vật chứng liên quan cũng được đưa đi giám định để làm rõ theo quy định. Đại tá Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện lời khai của chủ kho phế liệu nơi vừa xảy ra vụ nổ ở Bắc Ninh khiến 2 cháu bé tử vong và nhiều người bị thương vẫn còn nhiều mâu thuẫn, chưa có kết luận. Hiện sự việc đã được bàn giao Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh. Vật chứng liên quan cũng được đưa đi giám định để làm rõ theo quy định. 5. Lời khai của tài xế taxi kề dao cướp tài sản cô gái trẻ: Lái xe Uber Nguyễn Thiện Trung (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TPHCM) khai nhận thấy nữ hành khách sang trọng, dùng điện thoại xịn nên nảy sinh ý định cướp. Hắn khóa cửa xe, rút dao đe dọa buộc người này đưa túi xách có 8 triệu đồng, 200 USD, thẻ ngân hàng... và buộc nạn nhân cung cấp mật khẩu điện thoại iPhone 7 Plus để sử dụng. Trong ảnh: Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vnexpress) Lái xe Uber Nguyễn Thiện Trung (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TPHCM) khai nhận thấy nữ hành khách sang trọng, dùng điện thoại xịn nên nảy sinh ý định cướp. Hắn khóa cửa xe, rút dao đe dọa buộc người này đưa túi xách có 8 triệu đồng, 200 USD, thẻ ngân hàng... và buộc nạn nhân cung cấp mật khẩu điện thoại iPhone 7 Plus để sử dụng. Trong ảnh: Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Vnexpress) Nạn nhân xin giữ lại điện thoại nhưng gã tài xế vung dao dọa, cô gái chống trả nên bị cứa đứt tay. Sợ hãi trước sự hung hãn của tên cướp, nạn nhân đành nói mật khẩu và được anh ta thả xuống đường. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Dân Trí) 6. Vụ lái xe gây tai nạn làm 5 công nhân tử vong: Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), người lái xe gây tai nạn về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trong ảnh: Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Thanh Niên) Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự Lương Công Hiếu (SN 1989, trú xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), người lái xe gây tai nạn về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trong ảnh: Lái xe Lương Công Hiếu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. (Ảnh: Thanh Niên)

7. Xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm: Theo kế hoạch, ngày 8/1, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên toà xét xử giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm./. Theo kế hoạch, ngày 8/1, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên toà xét xử giai đoạn 2, vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm./.