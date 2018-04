Hình ảnh khám nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh

Từ lúc 8h20, lực lượng công an đã có mặt tại đây. Hiện, đã hơn 1 giờ trôi qua, công tác khám xét vẫn đang được triển khai, an ninh được siết chặt. Tham gia cuộc khám xét có lực lượng công an, cùng cơ quan chức năng. Có khá đông phóng viên các cơ quan thông tấn tại hiện trường cập nhật thông tin.