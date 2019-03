Nóng 24h: Toà phán quyết vụ ly hôn của ông chủ cà phê Trung Nguyên

1. Vụ án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Sau gần một tháng tạm hoãn, ngày 27/3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử và tuyên án vụ án ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên. Theo đó, vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo được chấp thuận, bà Thảo nuôi 4 người con chung, ông Vũ có trách nhiệm cấp dưỡng cho các con đến tuổi trưởng thành với khoản tiền 10 tỷ đồng/năm. Trong ảnh: Vợ chồng cà phê Trung Nguyên. (Ảnh: Lao Động) Về tài sản, tổng cộng hai vợ chồng cà phê Trung Nguyên có giá trị hơn 5.700 tỷ đồng, căn cứ theo công sức của mỗi bên, toà tuyên ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo hưởng 40%. Ông Vũ được sở hữu các cổ phần của bà Thảo và có trách nhiệm trả bằng tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần của bà. Cùng với phán quyết của tòa, số tiền án phí mà vợ chồng "vua cà phê" phải nộp lên đến con số hơn 80 tỷ đồng. Cụ thể, bà Thảo phải chịu án phí dân sự 300.000 đồng; án phí cho phần tài sản 33 tỷ đồng; ông Vũ phải nộp 48 tỷ án phí tài sản. 2. Triệt phá đường dây ma túy cực lớn tại TPHCM: Liên quan đến vụ việc này, ngày 27/3, CQĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố 4 đối tượng để điều tra đường dây mua bán vận chuyển 300kg ma túy xuyên biên giới. Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Huang Zai Wen (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi) cùng quê Đắk Nông). Trong ảnh: Số lượng ma túy được thu giữ 3. Tên trộm nguy hiểm sa lưới sau 3 năm trốn trại: Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hoài Phong, SN 1979, trú tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận bị bắt giam vì gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở địa phương. Đêm cuối năm 2016, nhờ sự trợ giúp của một người ở cùng phòng, Phong đã chui qua lỗ thông gió nhà tạm giữ Công an thị xã La Gi trốn trại. Sau 3 năm lẩn trốn tại một số tỉnh phía Nam, ngày 25/3 Phong bị bắt khi đang làm thuê ở khu vực hẻo lánh trong rừng tỉnh Đắk Lắk. (Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Hoài Phong) 4. Mặc cảnh phục, mang còng số 8 nhưng... không phải công an: Được biết, trước đó, khoảng 1 tuần, Nguyễn Phúc Nhân mua bộ cảnh phục trên mạng gồm quần áo, thắt lưng, quân hàm, giầy,… với giá 1,4 triệu đồng. Thời điểm bị bắt, Công an TP. Biên Hòa còn phát hiện Nhân mang theo 2 chiếc còng số 8, 2 tờ giấy có nội dung lệnh truy nã, 1 bản án phô tô, một hộ chiếu, cùng một số giấy tờ tùy thân khác. (Trong ảnh: Đối tượng Nhân và tang vật) 5. Kẻ đâm chết người trong bệnh viện ở Hải Phòng bị bắt ở Móng Cái: Được biết, cách đây 4 năm Vũ Hồng Nguyện (SN 1988), trú tại huyện Tiên Lãng là kẻ cầm đầu nhóm đối tượng dùng hung khí gây án giết người. Ngày 25/3, khi đang lưu trú tại một nhà trọ tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Nguyệt bị công an Công an huyện Tiên Lãng tóm gọn khi đang lừa phụ nữ sang Trung Quốc bán. (Trong ảnh: Đối tượngVũ Hồng Nguyện.) 6. Bắt giam Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà: Đối tượng bị bắt là ông Nguyễn Trọng Kiều, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà, huyện Tánh Linh. Ngoài ông Kiều còn có một số cán bộ khác của Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà cũng bị khởi tố, bắt giam về cùng tội danh; trong đó có ông Hồ Quang Đạo, nguyên Trưởng trạm bảo vệ rừng Đa Mi. (Trong ảnh: Tang vật của vụ án) 7. Bắt quả tang đối tượng đang đi giao ma túy: Lê Tuấn Vũ (sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè) bị bắt khi đang trên đường giao ma túy cho các con nghiện tại địa phương này. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu 9 túi chứa chất ma túy đá, 3 triệu đồng và 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô. (Trong ảnh: Đối tượng Lê Tuấn Vũ).