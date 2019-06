“Siêu trộm” phá két lấy 3,5 tỷ đồng bị tuyên án 9 năm tù giam

Chiều 4/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lợi (sinh năm 1989, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) 9 năm tù cho tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo bản cáo trạng cùng diễn biến phiên tòa, bị cáo phá 6 két sắt ở 3 tầng nhà trong khoảng thời gian 5 giờ đồng hồ, cơ quan công an xác định tài sản bị mấy khoảng 3,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bá Lợi là nhân viên lái xe và kỹ thuật điện nước của Công ty cổ phần Đại Việt Cổ thuộc Công ty Tập đoàn quốc tế ABC, ở đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Lợi biết công ty mới chuyển trụ sở về địa chỉ 378 Lạc Long Quân chưa lắp đặt hệ thống camera an ninh và không có bảo vệ trông giữ ban đêm nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong công ty.

Sáng 7/7/2018, Lợi tìm mua một chiếc búa cán gỗ, 2 đục sắt kim loại, 1 đầu tù tròn và mang theo từ nhà 1 dao phay cán gỗ, màu đen dài 40 cm. Lợi cho tất cả vào túi nilon mang đến cất tại kho tầng 1 của công ty. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Lợi đến trụ sở công ty tại số nhà 589 đường Lạc Long Quân gặp anh Đỗ Xuân Thắng (sinh năm 1964 là bảo vệ công ty ABC) để mượn chìa khóa văn phòng công ty Đại Việt Cổ ở số 378 Lạc Long Quân. Lợi nói lý do mượn chìa khóa để vào lấy tài liệu nên anh Thắng đồng ý đưa chìa khóa.

Lấy được chìa khóa, Lợi đi xe máy đên văn phòng công ty tại Lạc Long Quân và đi từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa nhà để quan sát đường đi lối lại. Sau đó, Lợi đi xuống tầng 1 để ra ngoài nhưng chỉ bấm đóng cửa cuốn xuống còn cách 50 cm thì cho cửa dừng lại và đi xe về trả chìa khóa cho bảo vệ. Khoảng 20 phút sau, Lợi quay lại công ty Đại Việt Cổ chui qua cửa cuốn vào trong và mở lên bằng bảng điều khiển. Lợi lấy túi dụng cụ để sẵn trong kho, đi lên tầng 5 đến cửa phòng CEO dùng đực sắt cậy gẫy chốt khóa cửa vào trong mở cửa sổ chui một nửa người qua, dùng chân phải di lên tường tạo một vết bẩn trượt dài, mục đích tạo dấu vết giả.

Tại đây, Lợi phá két sắt ở các tầng và lấy đi các túi vải đựng tiền cùng với đồ trang sức. Thực hiện hành vi đến khoảng 2 giờ sáng ngày 8/7/2018, Lợi cho toàn bộ tài sản lấy được vào chiếc thùng caton và lấy băng dính dán kín, dùng khăn lau các dấu vết và mang thùng caton, túi dụng cụ về cất giấu tại nhà ở đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, Lợi về quê vợ ở huyện Quốc Oai thì nhận được tin cơ quan bị mất trộm và công an tìm mình để làm việc. Cơ quan công an quận Tây Hồ đã triệu tập Nguyễn Bá Lợi đến làm việc. Tại đây, Lợi thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ nơi cất giấu tang vật. Tổng tài sản Lợi trộm của Đại Việt Cổ là 3,5 tỷ đồng.

Tại tòa, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như việc bị cáo khai báo thành khẩn, khắc phục được hậu quả, đồng thời công ty nơi bị cáo từng làm việc có đơn xin giảm án, gia đình chưa có ai bị tiền án, tiền sự, HĐXX quyết định tuyên Nguyễn Bá Lợi mức án dưới mức đề nghị của Viện Kiểm sát là 9 năm tù cho tội "Trộm cắp tài sản". Bên cạnh đó, tịch tthu 1 điện thoại di động, 1 xe máy là "phương tiện" gây án vào công quỹ nhà nước./.