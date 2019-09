Thứ trưởng Bộ Công an thông tin vụ trẻ lớp 1 trường Gateway tử vong

Liên quan đến vụ trẻ lớp 1 tử vong trên xe đưa đón học sinh của Trường Quốc tế Gateway, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, vụ việc đang được điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Người lái xe và người hỗ trợ đưa đón học sinh trường Gateway đã bị khởi tố bị can.

Trả lời câu hỏi tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/9, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan điều tra của Công an Hà Nội đang phối hợp với các ban ngành, VKS điều tra theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ”.



Trong diễn biến mới nhất của vụ án, ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người. Tài xế Phiến bị khởi tố liên quan đến vụ việc cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh trường Gateway) tử vong trên chiếc xe Transit BKS 29B-069.56 do ông Phiến điều khiển.

Cùng ngày, VKSND Quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với ông Phiến. Tài xế này được cho phép tại ngoại.

Trước đó, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy về tội Vô ý làm chết người, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với người hỗ trợ đưa học sinh trường Gateway lên xuống xe này.

Theo cơ quan điều tra, sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển xe BKS 29B-069.56 cùng bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh trường Gateway. Khi đưa học sinh đến trường, tài xế Phiến và bà Quy với vai trò phụ trách đã không kiểm tra xe nên không biết còn cháu L. trên xe.

Đến 15h30 cùng ngày, tài xế Phiến lái xe trở lại trường Gateway để đưa học sinh về nhà. Đến lúc này, bà Quy không thấy cháu L. đâu. Kiểm tra xe thì phát hiện cháu nằm bất động trên sàn xe.

Sau đó, cháu bé được đưa đến phòng cấp cứu của trường và đưa ra bệnh viện E, nhưng được xác định là đã tử vong ngoại viện./.