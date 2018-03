Vụ án đánh bạc nghìn tỷ:Công an làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Chiều 15/3, một cán bộ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã mời ông Phan Văn Vĩnh lên làm việc để làm rõ việc có hay không liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra mời ông Vĩnh lên làm việc từ ngày 14/3 và cho đến hôm nay vẫn tiếp tục làm việc.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh (Ảnh: Công an nhân dân).

Liên quan đến vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", Công an Phú Thọ đã bắt nhiều đối tượng liên quan.

Ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Hiện nhiều đối tượng bỏ trốn, Công an Phú Thọ phát lệnh truy nã và kêu gọi các đối tượng tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quá trình đấu tranh ban đầu xác định, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc trong đường dây này là hơn 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại./.

