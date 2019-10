Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Lừa cán bộ công an, chở bài thi đi sửa

Chiều 16/10, tại TAND tỉnh Hà Giang tiếp diễn phiên tòa xét xử vụ gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018. HĐXX tiến hành xét hỏi các nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo lời các nhân chứng là cán bộ bảo vệ phòng chứa bài thi, bị cáo Vũ Trọng Lương là người trực tiếp lừa gạt các cán bộ bảo vệ, rồi đánh xe tải chở bài thi đi sửa. Thậm chí, bị cáo Lương còn lừa chính những cán bộ bảo vệ bài thi, để những cán bộ này giúp mình khuân bài thi xuống xe tải mang đi sửa.

Bị cáo Vũ Trọng Lương.

Trả lời HĐXX, ông Nguyễn Thanh Lịch - cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết kỳ thi THPT 2018 ông được phân công trực toàn thời gian, với nhiệm vụ tham gia bảo vệ bản in sao đề thi và thành viên của tổ bài thi trắc nghiệm, giám sát toàn bộ các hoạt động của tổ xử lý bài thi từ 28/6 đến 10/7/2018.

Theo ông Lịch, trưa 7/7/2018 ông được bà Quỳnh, cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang mời đi ăn trưa và liên hoan. Do nể nang, ông Lịch nhận lời. Khi đang ăn uống, ông Lịch nhận được điện thoại của cấp dưới là Nguyễn Thái Học (Phòng PK02 Công an tỉnh Hà Giang).

"Anh Học hỏi tôi rằng có anh Vũ Trọng Lương đến lấy đồ và có vận chuyển xuống giúp anh ấy không? Tôi bảo nếu lấy đồ thì vận chuyển giúp anh ấy cũng được, chứ tôi hoàn toàn không biết việc anh Lương chuyển bài thi" - ông Nguyễn Thanh Lịch khai trước tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Khai trước tòa, anh Nguyễn Thái Học (Phòng PK02 Công an tỉnh Hà Giang) cho biết Vũ Trọng Lương nói dối là đến lấy đồ, nhờ anh em vận chuyển xuống giúp. Sau đó anh Học điện cho cấp trên là ông Nguyễn Thanh Lịch thì nhận được sự đồng ý. Cộng thêm Vũ Trọng Lương là gương mặt quen thuộc, không phải người lạ nên anh Học không nghi ngờ.

Sau đó, chính các cán bộ công an bảo vệ phòng chứa bài thi đã giúp bị cáo Vũ Trọng Lương khuân nhiều thùng carton chứa bài thi, 1 màn hình máy tính xuống xe tải đã chuẩn bị sẵn để Lương mang đi sửa. Các cán bộ công an đều khai không biết những thùng đó chứa bài thi, do tin tưởng Lương nên làm giúp.

Cuối giờ phiên làm việc chiều, thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vương Thị Thu Hà cho biết, dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 16/10. Tuy nhiên do số lượng người tham gia tố tụng đông và có nhiều nội dung cần phải làm rõ, phiên tòa dự kiến sẽ phải kéo dài thêm 2 ngày. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 18/10./.