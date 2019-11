Y án 20 năm tù đối với kẻ ném con gái mới sinh xuống giếng

Vừa qua, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú tại thôn Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “Giết người”. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đạt và đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo của bị hại.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trương Văn Đạt và Nguyễn Thị H. (23 tuổi) lấy nhau vào tháng 1/2019. Ngày 15/3, chị H. sinh đứa con đầu lòng tại bệnh viện. Chiều tối ngày 22/3, sau khi xuất viện về nhà, gia đình Đạt tổ chức ăn cơm tối. Chị H. ăn cơm riêng và trông con gái tại phòng ngủ của vợ chồng.



Ăn cơm xong, Đạt đi vào phòng ngủ mặc thêm quần áo để đi mua thuốc uống thì phát hiện mất 500.000 đồng nên hỏi vợ. Mặc dù vợ nói không lấy nhưng Đạt không tin nên dẫn đến cãi nhau. Đạt dùng tay tát vợ, tức giận chị H. bỏ ra cửa nhà bếp ngồi khóc.



Đạt đi vào trong phòng thấy con gái nằm trên giường khóc liền bế cháu ra cửa. Mọi người trong nhà thấy và nói: “Bé mới sinh, bế con ra đây làm gì”. Nghe vậy, Đạt bế con vào. Thấy con gái vẫn khóc Đạt lại bế con ra ngoài sân rồi đi về phía giếng nước của gia đình, bất ngờ ném cháu xuống giếng nước và thản nhiên đi vào nhà.

Cả nhà hô hoán và xuống giếng cứu cháu. Khi vớt lên, do sặc nước, bé còn quá yếu nên đã không qua khỏi.



Vào tháng 7/2019, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đạt 20 năm tù. Cho rằng bản án là nặng, Đạt đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Vợ của bị cáo cũng là đại diện hợp pháp cho bị hại làm đơn xin giảm án cho chồng.



Sau khi xem xét lại toàn bộ tình tiết liên quan, tòa bác đơn kháng cáo của bị cáo, y án sơ thẩm với mức án 20 năm tù./.

