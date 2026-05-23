157 thí sinh vắng mặt trong ngày đầu tiên thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng

Thời tiết tại thành phố Đà Nẵng sáng nay nắng nóng, các thí sinh đến điểm thi sớm để tránh nắng. Năm nay, tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Ngữ văn không quá khó, ôn tập kỹ có thể làm bài đạt điểm cao.

Em Phan Thục Nguyên tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều bạn làm bài thi tốt: “Sáng nay em thi môn Văn, đề thi vừa sức nếu bạn nào ôn tập kỹ làm bài dễ dàng. Em làm bài tốt hoàn thành được hết. Đề thi Văn không quá khó và đủ phân loại học sinh. Đoạn văn phân tích hình ảnh người lính khi nhắc đến cuối bài còn về nghị luận xã hội nói về làm sao để các bạn trẻ tự tin khẳng định bản thân trong cuộc sống”.

Ngày đầu tiên thi môn Ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Đà Nẵng vắng 156 thí sinh

Thí sinh Đà Nẵng hoàn thành thi môn đầu tiên trong sáng nay 23/5

Công an thành phố Đà Nẵng phân luồng đảm bảo an toàn giao thông

Chiều nay, các thí sinh thi môn Ngoại Ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thàng lập 110 diểm thi, 1.820 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Gần 8.000 cán bộ, giáo viên nhân viên cùng lực lượng công an, y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.