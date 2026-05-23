157 thí sinh vắng mặt trong ngày đầu tiên thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Đà Nẵng

Thứ Bảy, 13:02, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (23/5), ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn, hình thức tự luận. Trong buổi thi đầu tiên có 157 thí sinh vắng mặt không có lý do.

Thời tiết tại thành phố Đà Nẵng sáng nay nắng nóng, các thí sinh đến điểm thi sớm để tránh nắng. Năm nay, tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Ngữ văn không quá khó, ôn tập kỹ có thể làm bài đạt điểm cao.

157 thi sinh vang mat trong ngay dau tien thi tuyen sinh vao lop 10 tai Da nang hinh anh 1
Thí sinh Đà Nẵng hoàn thành thi môn đầu tiên

Em Phan Thục Nguyên tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều bạn làm bài thi tốt: “Sáng nay em thi môn Văn, đề thi vừa sức nếu bạn nào ôn tập kỹ làm bài dễ dàng. Em làm bài tốt hoàn thành được hết. Đề thi Văn không quá khó và đủ phân loại học sinh. Đoạn văn phân tích hình ảnh người lính khi nhắc đến cuối bài còn về nghị luận xã hội nói về làm sao để các bạn trẻ tự tin khẳng định bản thân trong cuộc sống”. 

157 thi sinh vang mat trong ngay dau tien thi tuyen sinh vao lop 10 tai Da nang hinh anh 2
Ngày đầu tiên thi môn Ngữ văn, kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Đà Nẵng vắng 156 thí sinh
157 thi sinh vang mat trong ngay dau tien thi tuyen sinh vao lop 10 tai Da nang hinh anh 3
Thí sinh Đà Nẵng hoàn thành thi môn đầu tiên trong sáng nay 23/5
157 thi sinh vang mat trong ngay dau tien thi tuyen sinh vao lop 10 tai Da nang hinh anh 4
Công an thành phố Đà Nẵng phân luồng đảm bảo an toàn giao thông

Chiều nay, các thí sinh thi môn Ngoại Ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thàng lập 110 diểm thi, 1.820 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Gần 8.000 cán bộ, giáo viên nhân viên cùng lực lượng công an, y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Hà Nội tăng cường giải pháp giám sát bảo đảm tính minh bạch của kỳ thi vào 10

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, quan điểm xuyên suốt là tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với tinh thần nghiêm túc nhưng không gây áp lực căng thẳng không cần thiết; bảo đảm mọi thí sinh đều được dự thi trong điều kiện công bằng, an toàn và thuận lợi nhất.

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, quan điểm xuyên suốt là tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với tinh thần nghiêm túc nhưng không gây áp lực căng thẳng không cần thiết; bảo đảm mọi thí sinh đều được dự thi trong điều kiện công bằng, an toàn và thuận lợi nhất.

TP.HCM được đề nghị chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 bằng tổ hợp từ năm sau

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2027, TP.HCM nghiên cứu chọn môn thứ 3 là bài thi tổ hợp môn. Thông tin được nêu ra tại buổi làm việc với UBND TP.HCM chiều 21/5.

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2027, TP.HCM nghiên cứu chọn môn thứ 3 là bài thi tổ hợp môn. Thông tin được nêu ra tại buổi làm việc với UBND TP.HCM chiều 21/5.

Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 tại 110 điểm thi với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi.

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 tại 110 điểm thi với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi.

