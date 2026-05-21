TP.HCM được đề nghị chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 bằng tổ hợp từ năm sau

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, việc chọn bài thi tổ hợp gồm Khoa học tự nhiên hoặc Lịch sử và Địa lý làm môn thi thứ 3 vào lớp 10, bên cạnh Toán và Ngữ văn xuất phát từ tỷ lệ học sinh của thành phố chọn Ngoại ngữ (phần lớn là tiếng Anh) trong kỳ tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ học sinh chọn ngoại ngữ là 45,8%,trong khi cả nước chỉ đạt 28,7% chọn môn này

Nhóm Khoa học tự nhiên, môn Vật lý, tỷ lệ học sinh TP.HCM chọn chiếm 44,9%, trong khi cả nước là 31,8%; môn Hóa học là 26,68%, mặt bằng chung cả nước là 20,7%, còn môn Sinh học là 7,73%, còn cả nước chỉ có hơn 5%.

Nhìn vào con số trên, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, xu hướng chọn môn thi của học sinh Thành phố không chỉ cho thấy thế mạnh của học sinh mà còn cho thấy định hướng đúng đắn của ngành giáo dục và đào tạo.

Chính vì tiếng Anh đã là thế mạnh, trở thành môn học thường xuyên, do đó với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ năm sau, ông Thưởng đề xuất TP.HCM ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn thì có thể chọn bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên hoặc Lịch sử và Địa lý để làm môn thứ ba.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu thi tuyển, kỳ thi vào lớp 10 gồm Toán, Văn và môn thứ (có thể là bài thi tổ hợp).

Môn thi thứ 3 này do các sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố lựa chọn gồm Ngoại ngữ , Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học. Tuy nhiên, môn thứ 3 này không được chọn liên tiếp quá ba năm.