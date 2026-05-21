TP.HCM được đề nghị chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 bằng tổ hợp từ năm sau

Thứ Năm, 22:37, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2027, TP.HCM nghiên cứu chọn môn thứ 3 là bài thi tổ hợp môn. Thông tin được nêu ra tại buổi làm việc với UBND TP.HCM chiều 21/5.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, việc  chọn bài thi tổ hợp gồm Khoa học tự nhiên hoặc Lịch sử và Địa lý làm môn thi thứ 3 vào lớp 10, bên cạnh Toán và Ngữ văn xuất phát từ tỷ lệ học sinh của thành phố chọn Ngoại ngữ (phần lớn là tiếng Anh) trong kỳ tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ học sinh chọn ngoại ngữ là 45,8%,trong khi cả nước chỉ đạt 28,7% chọn môn này

Nhóm Khoa học tự nhiên, môn Vật lý, tỷ lệ học sinh TP.HCM chọn chiếm 44,9%, trong khi cả nước là 31,8%; môn Hóa học là 26,68%, mặt bằng chung cả nước là 20,7%, còn môn Sinh học là 7,73%, còn cả nước chỉ có hơn 5%. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng (ảnh: N.M)

Nhìn vào con số trên, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, xu hướng chọn môn thi của học sinh Thành phố không chỉ cho thấy thế mạnh của học sinh mà còn cho thấy định hướng đúng đắn của ngành giáo dục và đào tạo.

Chính vì tiếng Anh đã là thế mạnh, trở thành môn học thường xuyên, do đó với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ năm sau, ông Thưởng đề xuất TP.HCM ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn thì có thể chọn bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên hoặc Lịch sử và Địa lý để làm môn thứ ba.  

Buổi làm việc với UBND TP.HCM về công tác tổ chức và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (ảnh: N.M)

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu thi tuyển, kỳ thi vào lớp 10 gồm Toán, Văn và môn thứ (có thể là bài thi tổ hợp). 

Môn thi thứ 3 này do các sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố lựa chọn gồm Ngoại ngữ , Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học. Tuy nhiên, môn thứ 3 này không được chọn liên tiếp quá ba năm. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: thi tốt nghiệp năm 2026 thi lớp 10 TP.HCM Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thi tốt nghiệp THPT 2026: 3 lỗi nhỏ dễ “đánh rơi” điểm số khi làm bài thi môn Toán
VOV.VN - Theo thầy Trần Mạnh Tùng (Hà Nội), nhiều em làm bài rất nhanh nhưng lại sai những lỗi rất nhỏ như đọc thiếu dữ kiện, hiểu sai yêu cầu hoặc tô sai đáp án. Những lỗi này không phải do không biết, mà do thiếu cẩn trọng và thiếu chiến lược làm bài.

Thi tốt nghiệp THPT: Vì sao nhiều học sinh lựa chọn môn Lịch sử?
VOV.VN - Thầy Hồ Như Hiển lo ngại rằng một bộ phận học sinh lựa chọn môn Lịch sử không hẳn vì yêu thích hay nhận thức sâu sắc về giá trị của môn học, mà chủ yếu vì cho rằng đây là môn “dễ học”, dễ đạt điểm hơn so với các môn khoa học tự nhiên. Tâm lý học để thi, học để xét tuyển vẫn còn khá phổ biến.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Địa phương siết chặt an toàn, không để thí sinh bỏ thi
VOV.VN - Sáng 13/5, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã về Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Hà Tĩnh có gần 19.000 thí sinh, trong bối cảnh cả nước vượt mốc 1,22 triệu em. Thứ trưởng nhấn mạnh tinh thần “không chủ quan” trong mọi khâu tổ chức, bởi áp lực kỳ thi năm nay lớn.

