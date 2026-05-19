Hơn 43.500 thí sinh Đà Nẵng chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10

Thứ Ba, 17:01, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 tại 110 điểm thi với hơn 43.500 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2025-2026, toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 46 ngàn học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó, có hơn 43.500 em đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10. Những học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 đã lựa chọn học nghề tại các trường ngoài công lập.

hon 43.500 thi sinh Da nang chuan bi buoc vao ky thi lop 10 hinh anh 1
Học sinh bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đạo tạo thành phố Đà Nẵng thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi; đồng thời phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thông tin mạng và ngăn chặn các hành vi gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi. 

hon 43.500 thi sinh Da nang chuan bi buoc vao ky thi lop 10 hinh anh 2
Giáo viên bồi dưỡng kiến thức cho học sinh trước khi vào kỳ thi quan trọng

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết:“Về công tác chuẩn bị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 5 đoàn kiểm tra tất cả các khâu, từ in sao đề thi, công tác đảm bảo an ninh, an toàn đến chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tổ chức thi tại tất cả các điểm thi. Sở đã điều động hơn 6.618 cán bộ, công chức, viên chức điều động làm công tác thi. Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho kỳ thi, Sở phối hợp với Công an thành phố tham gia bảo vệ cho kỳ thi. Công an thành phố cũng huy động lực lượng Công an giao thông đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình học sinh đi lại”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

15 ngày "vàng" trước kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Thầy cô chỉ cách tránh mất điểm oan

Hà Nội: Phụ huynh đồng hành cùng con trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

