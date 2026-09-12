174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế

Theo Sở Y tế thành phố Huế, trong tổng số 174 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc, 19 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và 155 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Lãnh đạo thành phố Huế thăm hỏi công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Đến chiều 12/9, có 155 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 11/9. Trong quá trình làm việc tại Công ty Dệt may Scavi Huế, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn và một số biểu hiện bất thường khác. Khi số người có triệu chứng này tăng lên, doanh nghiệp phối hợp với lực lượng chức năng đưa người lao động đến các cơ sở y tế để cấp cứu, theo dõi và điều trị. Số người có biểu hiện nghi ngộ độc tiếp tục tăng trong tối cùng ngày.

Tối 11/9, lãnh đạo thành phố Huế đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm hỏi, động viên các công nhân đang điều trị; đồng thời yêu cầu bệnh viện tập trung nhân lực, phương tiện, theo dõi sát diễn biến sức khỏe và kịp thời xử trí các trường hợp bất thường.

Sở Y tế thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty Dệt may Scavi Huế kiểm tra, lấy mẫu thức ăn lưu và bệnh phẩm để xét nghiệm; đồng thời điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp.