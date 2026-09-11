57 người nghi ngộ độc thực phẩm tại một công ty ở Huế

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, đã tiếp nhận, điều trị 57 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế, đóng ở Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, thành phố Huế. Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng cùng ngày.

Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm tại Huế

Đến 17h, tổng cộng 57 người được đưa đến bệnh viện để theo dõi, xử trí, trong đó, 30 người đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Cấp cứu; 26 người điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới và một trường hợp tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Có một trường hợp được xác định phản vệ độ II, phải hồi sức tích cực. Đến nay, chưa có trường hợp nào phải chuyển tuyến.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho những người nghi ngộ độc thực phẩm

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã xử trí cho các trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc và đang tiếp tục theo dõi sức khỏe người bệnh.

Các bác sĩ, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang chăm sóc bệnh nhân

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, lấy mẫu thức ăn lưu tại Công ty Dệt may Scavi Huế để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.