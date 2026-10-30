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2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau

Thứ Sáu, 15:14, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngay sau khi ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu tử vong, ngành y tế Cà Mau đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

 

Ngày 30/10, đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM đã họp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau để hỗ trợ kiểm soát và hướng dẫn xử trí bệnh.

Thông tin tại buổi làm việc, trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc. Bệnh nhân khởi phát triệu chứng từ ngày 20/10 với biểu hiện ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Tối hôm sau, người này yếu hai chân, xuất hiện nhiều mảng xuất huyết rải rác toàn thân.

2 ca tu vong do viem nao mo cau o ca mau hinh anh 1
Đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM đã họp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Sáng 22/10, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng tỉnh táo, có các mảng xuất huyết ở mặt, tay chân, ngực và bụng, được theo dõi, điều trị tại khoa truyền nhiễm. Đến trưa 23/10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà. Bệnh nhân tử vong lúc 19h10 phút cùng ngày.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân 33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc. Bệnh nhân phát bệnh với các triệu chứng đau họng, sốt, mệt, nổi ban rải rác. Gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không đỡ.

Chiều 27/10, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời trong tình trạng lừ đừ, da xanh, huyết áp tụt, nổi ban khắp người và được chẩn đoán bệnh não mô cầu cấp.

Đến khoảng 19h35 phút cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Dù được điều trị tích cực bằng truyền dịch, thuốc vận mạch và kháng sinh nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

2 ca tu vong do viem nao mo cau o ca mau hinh anh 2
Cuộc họp được kết nối trực tuyến với địa phương có ổ bệnh.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 3 ca tử vong vì bệnh viêm não mô cầu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Hiến Khóa - Giám giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cho biết qua điều tra nhiều lần, kể cả từ phía người nhà, xác định hai ca bệnh tử vong này hoàn toàn không quen biết nhau. Hiện ngành y tế vẫn chưa phát hiện được nguồn lây bệnh bắt nguồn từ đâu.

Để khoanh vùng và xử lý ổ dịch, ngành y tế đã rà soát 37 người tiếp xúc với bệnh nhân 46 tuổi và 50 người liên quan trường hợp 33 tuổi để triển khai uống Azithromycin dự phòng liều duy nhất. Trong nhóm tiếp xúc với bệnh nhân thứ hai có 3 học sinh, đã được hướng dẫn nghỉ học, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 10 ngày.

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương đã phối hợp với các trạm y tế tiến hành phun hóa chất khử khuẩn môi trường, giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc.

 

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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