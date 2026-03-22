中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2 người đi xe máy tử nạn sau khi tông vào lan can cửa hầm đường bộ ở Huế

Chủ Nhật, 12:44, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ sau khi tông vào lan can người đi bộ tại khu vực cửa hầm đường bộ Phú Gia (TP Huế) trên tuyến quốc lộ 1.

Lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h52 cùng ngày, tại Km 1+600 đường dẫn phía Bắc hầm Phú Gia (thuộc thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô), anh N.V.T. (SN 2005, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế) lái xe mô tô mang biển kiểm soát 75AC-03x.xx, lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Trên xe lúc này chở theo chị T.T.N.H. (SN 2012, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế).

2 nguoi di xe may tu nan sau khi tong vao lan can cua ham duong bo o hue hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực trên, phương tiện do anh T. lái tự gây tai nạn, tông vào lan can dành cho người đi bộ ở phía phải, ngay cửa hầm Phú Gia. Cả anh T. và chị H. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây gần 1 tháng, tại TP Huế cũng xảy ra vụ xe máy chở 3 tự gây tai nạn lúc rạng sáng, 2 người tử vong tại chỗ. Theo đó, lúc 1h53 phút ngày 1/2 , T (15 tuổi, học sinh lớp 9) lái xe máy chở theo H.T.K (17 tuổi), Đ.S (19 tuổi, cùng ngụ TP Huế) tự gây tai nạn. Vụ tai nạn làm T và S tử vong tại chỗ. Riêng H.T.K bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hôm qua, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thanh niên tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút tại đường bê tông ở thôn Xuân Mỹ, xã Tuy Phước Bắc.

Thời điểm trên, Nguyễn Văn L. (SN 1997, trú thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số 77G1-967xx chở theo Đỗ Văn T. (SN 1997, ở cùng địa chỉ). Khi đến đoạn đường trên thì tông vào trụ cổng nhà dân bên đường. L. tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, T. bị thương.

Theo nhận định ban đầu, L. lái xe không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát khi qua đoạn đường cong nên tự gây tai nạn.

Nguyễn Vương/VTC News
Tag: tai nạn giao thông Huế hầm Phú Gia xe máy tự gây tai nạn tử vong tại chỗ không làm chủ tốc độ tai nạn rạng sáng Gia Lai tông trụ cổng an toàn giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tai nạn trên tàu thủy chở hàng ở tỉnh Khánh Hòa, 3 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên tàu thủy chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại khu vực phía ngoài khơi Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa), khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên tàu thủy chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại khu vực phía ngoài khơi Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa), khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Tai nạn giao thông tại Đồng Tháp làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

VOV.VN - Ngày 15/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng phối hợp điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

VOV.VN - Ngày 15/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng phối hợp điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Xe đầu kéo tự gây tai nạn rồi bốc cháy trên Quốc lộ 6

VOV.VN - Tại Km220+800, đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.

VOV.VN - Tại Km220+800, đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục