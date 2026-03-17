Tai nạn trên tàu thủy chở hàng ở tỉnh Khánh Hòa, 3 người tử vong

Thứ Ba, 14:20, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên tàu thủy chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại khu vực phía ngoài khơi Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa), khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/3, tàu Trường Nguyên 18 neo đậu tại khu vực phía ngoài khơi Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná để chờ vào cảng bốc hàng. Khoảng 18h cùng ngày, ông T.Đ.T. xuống hầm tàu để bơm nước nhưng không thấy quay lên. Phát hiện bất thường, anh T.V.T.  xuống kiểm tra nhưng cũng không có phản hồi. Sau đó, các thuyền viên tiếp tục xuống hỗ trợ và đưa được 4 người lên boong tàu để sơ cứu, riêng ông L.V.Đ. vẫn còn mắc kẹt dưới hầm tàu.

Sự việc xảy ra khi tàu Trường Nguyên 18 neo đậu tại  khu vực phía ngoài khơi Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná để chờ vào cảng bốc hàng.

Đến khoảng 21h30, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi 2 người được xác định đã tử vong.

Lực lượng chức năng huy động cán bộ, chiến sỹ ứng cứu các nạn nhân

Khu vực nạn nhân mắc kẹt là két nước dằn (khoang đáy tàu), đang ngập nước và thiếu oxy nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận. Các lực lượng đã triển khai bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng để làm việc trong không gian hẹp, độc hại.

Các lực lượng đã triển khai bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng để làm việc trong không gian hẹp, độc hại.

Đến khoảng 7h30 ngày 17/3, thi thể nạn nhân còn mắc kẹt là ông L.V.Đ. được đưa ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông T.Đ.T., ông T.X.D.  và ông L.V.Đ., cả 3 nạn nhân đều quê ở tỉnh Nghệ An. Hai người bị thương gồm ông B.V.Q. (thuyền trưởng) và anh T.V.T. (thợ máy) đang được điều trị.

3 nạn nhân đã tử vong, 2 người bị thương trong vụ tai nạn

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 
Thái Bình/VOV–Tây Nguyên
Tin liên quan

Xe tải tông liên hoàn trên Quốc lộ 29, 1 người tử vong
Xe tải tông liên hoàn trên Quốc lộ 29, 1 người tử vong

VOV.VN - Tối 16/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km190 Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk, khi một xe tải tông liên tiếp 3 ô tô và làm 1 người đi bộ tử vong.

Xe tải tông liên hoàn trên Quốc lộ 29, 1 người tử vong

Xe tải tông liên hoàn trên Quốc lộ 29, 1 người tử vong

VOV.VN - Tối 16/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km190 Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk, khi một xe tải tông liên tiếp 3 ô tô và làm 1 người đi bộ tử vong.

Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”
Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.

Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.

Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng
Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

VOV.VN - Vào khoảng 8h50 sáng 16/3, tại khu vực ngã ba đường Phạm Hùng dẫn vào Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

VOV.VN - Vào khoảng 8h50 sáng 16/3, tại khu vực ngã ba đường Phạm Hùng dẫn vào Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Nóng: Hai người tử vong sau vụ nổ súng tại Hưng Yên, nghi phạm bỏ trốn
Nóng: Hai người tử vong sau vụ nổ súng tại Hưng Yên, nghi phạm bỏ trốn

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Xuân Thăng (sinh năm 1986, trú thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị cáo buộc nổ súng bắt chết vợ và dùng dao đâm một người đàn ông cùng xã rồi bỏ trốn.

Nóng: Hai người tử vong sau vụ nổ súng tại Hưng Yên, nghi phạm bỏ trốn

Nóng: Hai người tử vong sau vụ nổ súng tại Hưng Yên, nghi phạm bỏ trốn

VOV.VN - Đối tượng Nguyễn Xuân Thăng (sinh năm 1986, trú thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bị cáo buộc nổ súng bắt chết vợ và dùng dao đâm một người đàn ông cùng xã rồi bỏ trốn.

