Tai nạn trên tàu thủy chở hàng ở tỉnh Khánh Hòa, 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/3, tàu Trường Nguyên 18 neo đậu tại khu vực phía ngoài khơi Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná để chờ vào cảng bốc hàng. Khoảng 18h cùng ngày, ông T.Đ.T. xuống hầm tàu để bơm nước nhưng không thấy quay lên. Phát hiện bất thường, anh T.V.T. xuống kiểm tra nhưng cũng không có phản hồi. Sau đó, các thuyền viên tiếp tục xuống hỗ trợ và đưa được 4 người lên boong tàu để sơ cứu, riêng ông L.V.Đ. vẫn còn mắc kẹt dưới hầm tàu.

Đến khoảng 21h30, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu nạn. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi 2 người được xác định đã tử vong.

Lực lượng chức năng huy động cán bộ, chiến sỹ ứng cứu các nạn nhân

Khu vực nạn nhân mắc kẹt là két nước dằn (khoang đáy tàu), đang ngập nước và thiếu oxy nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận. Các lực lượng đã triển khai bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng để làm việc trong không gian hẹp, độc hại.

Đến khoảng 7h30 ngày 17/3, thi thể nạn nhân còn mắc kẹt là ông L.V.Đ. được đưa ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông T.Đ.T., ông T.X.D. và ông L.V.Đ., cả 3 nạn nhân đều quê ở tỉnh Nghệ An. Hai người bị thương gồm ông B.V.Q. (thuyền trưởng) và anh T.V.T. (thợ máy) đang được điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.