Hai người đàn ông mất tích khi đánh bắt cá trên sông Lại Giang ở Gia Lai

Khoảng 20h ngày 1/9, ông Đặng Xuân Khoa (SN 1985) và anh Trần Xuân Trung (SN 1993), cùng trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn, sử dụng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích trên sông Lại Giang. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đến sáng 2/9, không thấy 2 người trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo Công an phường Bồng Sơn. Người thân nghi ngờ 2 người có thể gặp nạn, đuối nước trong lúc đánh bắt cá trên sông.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai và người dân tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện, nhân lực rà soát khu vực sông Lại Giang, nơi nghi 2 người gặp nạn. Công tác tìm kiếm đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai.