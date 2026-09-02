English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hai người đàn ông mất tích khi đánh bắt cá trên sông Lại Giang ở Gia Lai

Thứ Tư, 19:29, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai người đàn ông ở khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai mất tích sau khi dùng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang. Lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Khoảng 20h ngày 1/9, ông Đặng Xuân Khoa (SN 1985) và anh Trần Xuân Trung (SN 1993), cùng trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn, sử dụng xuồng đi đánh bắt cá trên sông Lại Giang, khu vực dọc bờ kè thuộc khu phố Bình Chương.

hai nguoi dan ong mat tich khi danh bat ca tren song lai giang o gia lai hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích trên sông Lại Giang. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đến sáng 2/9, không thấy 2 người trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo Công an phường Bồng Sơn. Người thân nghi ngờ 2 người có thể gặp nạn, đuối nước trong lúc đánh bắt cá trên sông.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồng Sơn khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai và người dân tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện, nhân lực rà soát khu vực sông Lại Giang, nơi nghi 2 người gặp nạn. Công tác tìm kiếm đang được các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phòng chống đuối nước: Hà Nội tăng kỹ năng sinh tồn cho trẻ dịp hè
Phòng chống đuối nước: Hà Nội tăng kỹ năng sinh tồn cho trẻ dịp hè

VOV.VN - Phòng chống đuối nước đang được Hà Nội tăng cường bằng nhiều hoạt động trang bị kỹ năng sinh tồn cho học sinh và lắp biển cảnh báo tại các bãi tắm tự phát ven sông Hồng, sông Đuống, nhằm giảm nguy cơ tai nạn trong dịp hè.

Phòng chống đuối nước: Hà Nội tăng kỹ năng sinh tồn cho trẻ dịp hè

Phòng chống đuối nước: Hà Nội tăng kỹ năng sinh tồn cho trẻ dịp hè

VOV.VN - Phòng chống đuối nước đang được Hà Nội tăng cường bằng nhiều hoạt động trang bị kỹ năng sinh tồn cho học sinh và lắp biển cảnh báo tại các bãi tắm tự phát ven sông Hồng, sông Đuống, nhằm giảm nguy cơ tai nạn trong dịp hè.

Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong thương tâm
Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Sáng 1/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã đến hăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Hào, bon Phi Mur, xã Quảng Khê có 2 con nhỏ đuối nước thương tâm.

Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong thương tâm

Lâm Đồng lại xảy ra đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Sáng 1/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đã đến hăm hỏi, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Hào, bon Phi Mur, xã Quảng Khê có 2 con nhỏ đuối nước thương tâm.

Hai vợ chồng tử vong khi cứu cháu bị đuối nước trên sông Kỳ Lộ
Hai vợ chồng tử vong khi cứu cháu bị đuối nước trên sông Kỳ Lộ

VOV.VN - Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào sáng 27/7 tại khu vực sông Kỳ Lộ, đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, khiến hai vợ chồng tử vong sau khi lao xuống sông cứu cháu nội.

Hai vợ chồng tử vong khi cứu cháu bị đuối nước trên sông Kỳ Lộ

Hai vợ chồng tử vong khi cứu cháu bị đuối nước trên sông Kỳ Lộ

VOV.VN - Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào sáng 27/7 tại khu vực sông Kỳ Lộ, đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, khiến hai vợ chồng tử vong sau khi lao xuống sông cứu cháu nội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục