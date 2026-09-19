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Thái Nguyên khẩn trương tìm kiếm người nghi mất tích trên sông Cầu

Thứ Bảy, 17:52, 19/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương tìm kiếm một người nghi mất tích sau khi có thông tin người này được cho là nhảy xuống sông Cầu từ khu vực cầu Bến Tượng.

Trưa ngày 19/9, người dân phát hiện một người nghi nhảy xuống sông từ trên cầu Bến Tượng, địa phận phường Phan Đình Phùng và phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen khan truong tim kiem nguoi nghi mat tich tren song cau hinh anh 1
Khu vực nghi nạn nhân mất tích

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có thể là một nữ sinh. Tại hiện trường người dân phát hiện một đôi dép cùng thẻ học sinh Trường THPT Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen khan truong tim kiem nguoi nghi mat tich tren song cau hinh anh 2
Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm. 

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh danh tính người gặp nạn và nguyên nhân vụ việc.

CTV Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
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