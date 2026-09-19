Thái Nguyên khẩn trương tìm kiếm người nghi mất tích trên sông Cầu

Trưa ngày 19/9, người dân phát hiện một người nghi nhảy xuống sông từ trên cầu Bến Tượng, địa phận phường Phan Đình Phùng và phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Khu vực nghi nạn nhân mất tích

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có thể là một nữ sinh. Tại hiện trường người dân phát hiện một đôi dép cùng thẻ học sinh Trường THPT Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh danh tính người gặp nạn và nguyên nhân vụ việc.