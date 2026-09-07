3 người ngộ độc CO nặng sau vụ cháy khách sạn ở TP.HCM

Sau vụ cháy, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận bé L.T.Đ.B (sinh ngày 17/5/2024, quê Đắk Lắk) lúc 6h30 ngày 7/9, với chẩn đoán ngạt khói. Theo gia đình, khoảng 5h, người cha phát hiện khách sạn cháy tại tầng trệt. Hai cha con khi đó ở tầng 4 nên nhanh chóng di chuyển lên tầng thượng để tránh khói lửa. Bé được ê-kíp cấp cứu ngoại viện sơ cứu, cho thở oxy trước khi chuyển đến bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé tiếp tục được cho thở oxy, truyền dịch và sử dụng kháng sinh. Hiện bé tỉnh, môi hồng, SpO2 98%, tuần hoàn ổn định, da ám khói nhưng không sưng, phù.

Cứu nạn nhân khỏi đám cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Còn Bệnh viện Thống Nhất đón 6 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong khoảng từ 5h47-6h40, với các biểu hiện liên quan ngạt khói, nghi ngộ độc khí CO. Trong số này, có 2 trường hợp nặng.

Cụ thể, một bệnh nhân nam sinh năm 2006 bị ngộ độc khí CO mức độ nặng, đang được cho thở oxy liều cao và nguy cơ phải đặt nội khí quản. Một bệnh nhân nam khác sinh năm 1962 cũng bị ngộ độc khí CO mức độ nặng do ngạt khói; đồng thời bị bỏng bàn tay hai bên độ 2. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, nhưng hai mắt sung huyết và lòng bàn tay trái xuất hiện bóng nước.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân. (Ảnh: A.X)

Bốn bệnh nhân còn lại ở Bệnh viện Thống Nhất đều là nữ, đang được điều trị, theo dõi với các biểu hiện liên quan đến ngộ độc khí CO. Hiện các bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt; tình trạng khó thở đã thuyên giảm, một số trường hợp còn ho khan và đau họng. Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục theo dõi sát các trường hợp ngộ độc CO nặng, đặc biệt nguy cơ diễn tiến hô hấp.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 5h ngày 7/9, Khách sạn T.D. trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM xảy ra cháy. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã điều 7 xe chữa cháy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, cứu 26 người mắc kẹt và dập tắt đám cháy sau ít phút. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.